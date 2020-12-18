В пятницу, 18 декабря, почти всю страну накроет туман. Он не будет только на юге и востоке.

О низкой видимости на дорогах предупреждают в ГСЧС. Следовательно, водителей просят быть осторожными, отправляясь в путь. Подробнее Прогноз погоды на 18 декабря: в Украине будет гололедица и туман Где в Украине будет туман: В западных областях;

В северных регионах;

В центре;

В Киеве и Киевской области. Видимость составит 200 – 500 метров, 1 уровень опасности. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог. Советы водителям в туманную погоду: снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге