Украину окутают туманы: где будет плохая видимость
В пятницу, 18 декабря, почти всю страну накроет туман. Он не будет только на юге и востоке.
О низкой видимости на дорогах предупреждают в ГСЧС. Следовательно, водителей просят быть осторожными, отправляясь в путь.
Подробнее Прогноз погоды на 18 декабря: в Украине будет гололедица и туман
Где в Украине будет туман:
- В западных областях;
- В северных регионах;
- В центре;
- В Киеве и Киевской области.
Видимость составит 200 – 500 метров, 1 уровень опасности.
Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
Советы водителям в туманную погоду:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter