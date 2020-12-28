Украина окончательно порвала с "русским миром", – Кулеба
Украина окончательно порвала с "русским миром". Ее будущее в союзе с западными странами неотвратимо.
Этими принципами Киев не поступится в процессе урегулирования на Донбассе и деоккупации Крыма. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Internationale Politik.
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Дипломатические методы в отношениях с Россией
По его словам, мирный договор с Россией будет достигнут дипломатическими методами. В то же время Украина ни в коем случае не будет отклоняться от двух основополагающих принципов:
- Украина никогда не откажется от Крыма или Донбасса;
- продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада.
Ее разрыв с "русским миром" окончательный. Все остальное – вопрос времени и дипломатии",
– подчеркнул Кулеба.
Влияния на Донбасс не будет
Также он исключил возможность сохранения влияния России на Донбасс в обмен на мир: "Статус регионов, которые сейчас временно под оккупацией, мыслимый лишь в пределах Украины и в ходе децентрализации, которую мы сейчас успешно реализуем. Это дает регионам право самостоятельно распоряжаться своим бюджетом и выбирать своих местных представителей".
Также он добавил: "Мы никогда не позволим региону находиться за пределами украинской конституции и правовой системы. Например, проводить выборы согласно другому избирательному закону, чем тот, который применяется ко всей Украине".
Он уточнил, что после деоккупации внешний курс Украины не изменился и ее членство в евроатлантическом Западе неотвратимо.
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