Украина окончательно порвала с "русским миром". Ее будущее в союзе с западными странами неотвратимо.

Этими принципами Киев не поступится в процессе урегулирования на Донбассе и деоккупации Крыма. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Internationale Politik.

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Дипломатические методы в отношениях с Россией

По его словам, мирный договор с Россией будет достигнут дипломатическими методами. В то же время Украина ни в коем случае не будет отклоняться от двух основополагающих принципов:

Украина никогда не откажется от Крыма или Донбасса;

продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада.

Ее разрыв с "русским миром" окончательный. Все остальное – вопрос времени и дипломатии",

– подчеркнул Кулеба.

Влияния на Донбасс не будет

Также он исключил возможность сохранения влияния России на Донбасс в обмен на мир: "Статус регионов, которые сейчас временно под оккупацией, мыслимый лишь в пределах Украины и в ходе децентрализации, которую мы сейчас успешно реализуем. Это дает регионам право самостоятельно распоряжаться своим бюджетом и выбирать своих местных представителей".

Напомним! Ранее Кулеба заявил, что потенциал минского и нормандского форматов переговоров по урегулированию на Донбассе еще не исчерпаны.

Также он добавил: "Мы никогда не позволим региону находиться за пределами украинской конституции и правовой системы. Например, проводить выборы согласно другому избирательному закону, чем тот, который применяется ко всей Украине".

Он уточнил, что после деоккупации внешний курс Украины не изменился и ее членство в евроатлантическом Западе неотвратимо.