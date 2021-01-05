Украину охватил туман: синоптики объявили штормовое предупреждение
Утром 5 января Украину накрыл туман. Поэтому на дорогах прогнозируют низкую видимость, а водителей призвали быть осторожными.
Где туманно
В большинстве областей видимость составит 200 – 500 метров. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
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Туман прогнозируют в Центре, на Юге и частично на Западе. Отдельно:
- в Житомирской области,
- Киевской,
- Черкасской,
- Хмельницкой,
- Винницкой,
- Черновицкой,
- Николаевской,
- Одесской,
- Кировоградской.
Синоптики оценивают уровень опасности как желтый. Через туман предупреждают о возможном осложнении движения на дорогах.
Какую погоду обещают
Прогнозируют, что 5 января на значительной части Украины будут осадки, местами – мокрый снег. В частности, дождливо на Западе и юге. Вечером мокро будет в Житомирской Киевской и Черкасской областях.
На Левобережье есть вероятность облаков.
Где будет туманно / Карта Укргидрометцентра
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