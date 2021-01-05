Утром 5 января Украину накрыл туман. Поэтому на дорогах прогнозируют низкую видимость, а водителей призвали быть осторожными.

Где туманно

В большинстве областей видимость составит 200 – 500 метров. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

К теме Прогноз погоды на 5 января: в Украине местами дождливо и есть вероятность мокрого снега

Туман прогнозируют в Центре, на Юге и частично на Западе. Отдельно:

в Житомирской области,

Киевской,

Черкасской,

Хмельницкой,

Винницкой,

Черновицкой,

Николаевской,

Одесской,

Кировоградской.

Синоптики оценивают уровень опасности как желтый. Через туман предупреждают о возможном осложнении движения на дорогах.

Какую погоду обещают

Прогнозируют, что 5 января на значительной части Украины будут осадки, местами – мокрый снег. В частности, дождливо на Западе и юге. Вечером мокро будет в Житомирской Киевской и Черкасской областях.

На Левобережье есть вероятность облаков.

Где будет туманно / Карта Укргидрометцентра