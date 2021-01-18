Украина обжалует полномочия России в ПАСЕ: как это связано с Навальным
Алексей Навальный из-за задержания не сможет 19 января принять участие в комитете ПАСЕ. В связи с этим украинская делегация обжалует полномочия России.
Навального задержали: что будет делать украинская делегация в ПАСЕ
На 19 число было запланировано онлайн-выступление и участие Алексея Навального в комитете ПАСЕ по правовым вопросам. Об этом в фейсбуке сообщила председатель украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева.
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Ввиду последних событий (его задержание в Москве, дальнейшее пребывание в СИЗО, а также назначенный суд на 29 января), вряд ли он сможет принять участие,
– отметила Мезенцева.
По ее словам, еще несколько дней назад, комментируя ближайшие рабочие планы делегации, в ПАСЕ говорили о кейсе Навального и его потенциальное развитие.
Мезенцева отметила, что украинская делегация будет использовать все возможные инструменты, которые предусматривает регламент, для дальнейших шагов по обсуждению и обжалованию полномочий России.
Задержание Навального: что известно
- Оппозиционер вернулся из Германии в Москву 17 января.
- В России ранее заявляли о планах задержать политика, когда он прибудет в страну. Причиной является как бы фигурирование по делу "Ив Роше" 7-летней давности.
- Самолет, в котором находился Навальный, приземлился примерно в 20:00. Однако не во "Внуково", как планировали, а в "Шереметьево".
- На паспортном контроле Навального задержали. Ночью его перевезли в подмосковный город Химки в отделение полиции. Адвокат пообещали пустить утром 18 января.
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