Алексей Навальный из-за задержания не сможет 19 января принять участие в комитете ПАСЕ. В связи с этим украинская делегация обжалует полномочия России.

Навального задержали: что будет делать украинская делегация в ПАСЕ

На 19 число было запланировано онлайн-выступление и участие Алексея Навального в комитете ПАСЕ по правовым вопросам. Об этом в фейсбуке сообщила председатель украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева.

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Ввиду последних событий (его задержание в Москве, дальнейшее пребывание в СИЗО, а также назначенный суд на 29 января), вряд ли он сможет принять участие,

– отметила Мезенцева.

По ее словам, еще несколько дней назад, комментируя ближайшие рабочие планы делегации, в ПАСЕ говорили о кейсе Навального и его потенциальное развитие.

Справка. Европейский суд по правам человека в Страсбурге обязал Россию выплатить оппозиционному российскому политику, основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному более 22 тысяч евро.

Мезенцева отметила, что украинская делегация будет использовать все возможные инструменты, которые предусматривает регламент, для дальнейших шагов по обсуждению и обжалованию полномочий России.

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