Украина призвала Россию разблокировать процесс обмена пленными. Наше государство готово продолжать процедуру передачи удерживаемых лиц без каких-либо предварительных предпосылок в нормандском и минском форматах.

Источник: Укринформ

Глава украинской миссии при ОБСЕ Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета организации заявил, что сейчас процесс возвращения людей стоит на месте из-за того, что у Кремля нет политической воли.

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Дипломат также отметил, что Россия должна разблокировать вопрос открытия КПВВ в Золотом и Счастье.

ОБСЕ призывает договориться об обмене "всех на всех"

Евгений Цимбалюк добавил, что Украина полностью поддерживает призыв ОБСЕ продемонстрировать политическую волю для быстрого достижения договоренности о взаимном освобождении пленных по принципу "всех на всех", начиная с "всех подтвержденных на всех подтвержденных".

Украинская сторона готова продолжать этот процесс без каких-либо предварительных предпосылок в рамках установленных форматов, то есть "нормандской четверки" и Трехсторонней контактной группы,

– подытожил посол.

Обратите внимание! В апреле 2020 года состоялся последний обмен пленными. Украина получила 20 человек, отдала – 14.

Обмен пленными с ОРДЛО: коротко