У Кремля нет политической воли: Украина в ОБСЕ призвала разблокировать обмен пленными
Украина призвала Россию разблокировать процесс обмена пленными. Наше государство готово продолжать процедуру передачи удерживаемых лиц без каких-либо предварительных предпосылок в нормандском и минском форматах.
Источник: Укринформ
Глава украинской миссии при ОБСЕ Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета организации заявил, что сейчас процесс возвращения людей стоит на месте из-за того, что у Кремля нет политической воли.
Читайте также Начинают торговать живыми людьми, – Кравчук об обмене пленными
Дипломат также отметил, что Россия должна разблокировать вопрос открытия КПВВ в Золотом и Счастье.
ОБСЕ призывает договориться об обмене "всех на всех"
Евгений Цимбалюк добавил, что Украина полностью поддерживает призыв ОБСЕ продемонстрировать политическую волю для быстрого достижения договоренности о взаимном освобождении пленных по принципу "всех на всех", начиная с "всех подтвержденных на всех подтвержденных".
Украинская сторона готова продолжать этот процесс без каких-либо предварительных предпосылок в рамках установленных форматов, то есть "нормандской четверки" и Трехсторонней контактной группы,
– подытожил посол.
Обмен пленными с ОРДЛО: коротко
- Пророссийские боевики 20 – 21 января должны передать Украине 9 украинских граждан, которых незаконно удерживали на территории ОРДЛО.
- Однако, по словам омбудсмена Людмилы Денисовой, количество лиц, которых оккупанты хотят передать постоянно меняется и по состоянию на 21 января местонахождении украинцев неизвестно.
- В то же время с этим боевики заявляли о намерении передать пленных куму Путина Виктору Медведчуку.
- В МИД Украины заявили, что передача пленных Медведчуку, как частному лицу, является нарушением международных договоренностей на высшем уровне. Леонид Кравчук назвал действия кума Путина "политическим шарлатанством", ведь возвращением украинцев могут заниматься только соответствующие государственные органы.
Поделиться новостью