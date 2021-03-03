Так называемые "эксперты" из ОРДЛО: Украина и ОБСЕ обсудят участие этих людей на заседаниях ТКГ
На заседании Трехсторонней контактной группы глава украинской делегации Леонид Кравчук обратил внимание на присутствующих людей, которые не представляют ни одну сторону. Договорились о встрече с ОБСЕ, чтобы обсудить этот вопрос.
Источник:фейсбук Сергея Гармаша
Представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ рассказал, что ОБСЕ должна вернуть переговоры в трехсторонний формат с официально приглашенными людьми из ОРДЛО.
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Что рассказал Гармаш о "непонятных людях" на заседании
По словам Гармаша, представительница России с оккупированных территорий возмутилась из-за заявления Кравчука, но на это даже никто не среагировал.
ОБСЕ вернет переговоры в трехсторонний формат с официально приглашенными из ОРДЛО, или Украина перестанет делать заявления и писать письма на которые никто не реагирует, а действенно ответит на попытки России и ОБСЕ субъективизированным ОРДЛО в нарушение Минских договоренностей,
– добавил представитель.
Гармаш подчеркнул, что в Минских документах четко определены члены ТКГ: Украина, Россия, ОБСЕ. Кроме того, он отметил, что и указанные функции представителей ОРДЛО. В частности, "консультации и согласования" по конкретным вопросам – местным выборам и особенностям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
"Это исчерпывающий перечень", – подытожил мужчина.
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