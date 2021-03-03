На заседании Трехсторонней контактной группы глава украинской делегации Леонид Кравчук обратил внимание на присутствующих людей, которые не представляют ни одну сторону. Договорились о встрече с ОБСЕ, чтобы обсудить этот вопрос.

Представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ рассказал, что ОБСЕ должна вернуть переговоры в трехсторонний формат с официально приглашенными людьми из ОРДЛО.

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Что рассказал Гармаш о "непонятных людях" на заседании

По словам Гармаша, представительница России с оккупированных территорий возмутилась из-за заявления Кравчука, но на это даже никто не среагировал.

ОБСЕ вернет переговоры в трехсторонний формат с официально приглашенными из ОРДЛО, или Украина перестанет делать заявления и писать письма на которые никто не реагирует, а действенно ответит на попытки России и ОБСЕ субъективизированным ОРДЛО в нарушение Минских договоренностей,

– добавил представитель.

Гармаш подчеркнул, что в Минских документах четко определены члены ТКГ: Украина, Россия, ОБСЕ. Кроме того, он отметил, что и указанные функции представителей ОРДЛО. В частности, "консультации и согласования" по конкретным вопросам – местным выборам и особенностям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Это исчерпывающий перечень", – подытожил мужчина.

Обратите внимание! Такие инциденты были и раньше. Например, на заседании политической подгруппы ТКГ 19 января присутствовали так называемые "общественные советники" с неподконтрольных Украине территорий. Статус этих людей никак не подтвердили, но ОБСЕ их допустила.