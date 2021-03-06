Украина просит Белый дом о жестких санкциях в отношении "Северного потока-2"
Украина обратилась к администрации американского президента Джо Байдена с просьбой усилить санкции против газопровода "Северный поток-2". За более жесткие ограничения выступают и чиновники в США.
Источник:24 канал
Такой призыв высказала на видеоконференции Atlantic Council Юлия Свириденко, заместитель главы Офиса Президента.
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Будем очень благодарны, если США рассмотрят введение нового всеобъемлющего режима санкций,
– подчеркнула она и добавила, что подразумевает ограничения против России из-за "Северного потока-2".
Кроме этого, отметила заместитель главы Офиса Президента, Украина также призывает администрацию Байдена усилить участие в урегулировании конфликта на Донбассе.
Свириденко также сказала, что участие Вашингтона в переговорном процессе относительно будущего Донбасса является крайне важным – как в нормандском, так и в минском форматах.
Сенатор блокирует назначение, чтобы привлечь внимание Белого дома
В то же время, по информации Bloomberg, сенатор Тед Круз, представляющий Республиканскую партию, также выступает за ужесточение санкций против "Северного потока-2".
Из-за этого Круз даже блокирует утверждение Уильяма Бёрнса на посту директора ЦРУ. Он пояснил, что к этому его побуждает бездействие Белого дома в отношении российского газопровода.
"Я перестану задерживать назначение, когда Белый дом выполнит свое юридическое обязательство – накладывать санкции на корабли и компании, которые строят трубопровод Путина", – подчеркнул сенатор.
Строительство "Северного потока-2": последние новости
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