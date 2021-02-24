Экс-председателю правления Приватбанка Александру Дубилету и еще 2 чиновникам учреждения сообщили о подозрении в растрате чужого имущества. На это уже отреагировали в США.

Соединенные Штаты Америки поддерживают действия украинских правоохранителей. Соответствующее заявление опубликовало посольство США.

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"Поздравляем НАБУ, Офис генпрокурора и Украину за решительные действия против бывших должностных лиц "Приватбанка", которым сообщили подозрения в растрате миллионов гривен налогоплательщиков", – говорится в сообщении.

Такие отважные действия являются важным шагом в борьбе с коррупцией,

– подчеркнули американские дипломаты.

Топ-менеджеров банка подозревают в растрате чужого имущества на сумму 136 миллионов гривен. Кроме Александра Дубилета, фигурантами дела являются также Владимир Яценко и Елена Бычихина.

Что установило следствие

В декабре 2016 года чиновники, осознавая, что "Приватбанк" будет признан неплатежеспособным и перейдет под контроль государства, решили растратить деньги финучреждения.

Речь идет о том, что они противоправно начислили и выплатили дополнительное вознаграждение в пользу связанного с банком юридического лица по имеющимся депозитным договорам с ним.