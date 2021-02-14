Украина и Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашение о совместной борьбе с преступностью и меморандум о взаимном признании и обмене удостоверений водителя. Произошло это в рамках рабочего визита Владимира Зеленского в ОАЭ 14 февраля.

Документы подписали министр внутренних дел Арсен Аваков и вице-премьер-министр ОАЭ шейх Сейф бин Заид Аль Нагаян.

Важно Зеленский в ОАЭ подписал ряд важных соглашений: что именно

Что изменится после подписания соглашений

Аваков подчеркнул, что после подписания меморандума водители могут пользоваться правами, которые получили в своей стране.

Отныне туристы смогут по своим правам арендовать автомобиль, а резиденты и люди, работающие в ОАЭ, смогут бесплатно и без экзаменов обменивать права на местные,

– пояснил министр.

Обратите внимание! Ранее соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений МВД заключило с правительством Италии, Турции и Испании. Длятся такие же переговоры с Францией и Великобританией.

Визит Зеленского в ОАЭ