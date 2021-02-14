ОАЭ будут признавать украинские водительские права: детали
Украина и Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашение о совместной борьбе с преступностью и меморандум о взаимном признании и обмене удостоверений водителя. Произошло это в рамках рабочего визита Владимира Зеленского в ОАЭ 14 февраля.
Источник:МВД Украины
Документы подписали министр внутренних дел Арсен Аваков и вице-премьер-министр ОАЭ шейх Сейф бин Заид Аль Нагаян.
Важно Зеленский в ОАЭ подписал ряд важных соглашений: что именно
Что изменится после подписания соглашений
Аваков подчеркнул, что после подписания меморандума водители могут пользоваться правами, которые получили в своей стране.
Отныне туристы смогут по своим правам арендовать автомобиль, а резиденты и люди, работающие в ОАЭ, смогут бесплатно и без экзаменов обменивать права на местные,
– пояснил министр.
Визит Зеленского в ОАЭ
- 13 февраля президент Украины с женой Еленой Зеленской прибыли в ОАЭ с двухдневным официальным визитом.
- 14 – 15 февраля глава государства проведет переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном и вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом.
- Глава государства отметил, что ОАЭ – один из ключевых партнеров Украины и поблагодарил Абу-Даби за помощь во время пандемии.
- Зеленский пригласил эмиратцев путешествовать по Украине.
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