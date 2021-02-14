Владимир Зеленский во время первого официального визита в Объединенные Арабские Эмираты подписал несколько важных договоренностей. В частности, о сотрудничестве в сфере туризма, которое должно увеличить двусторонний пассажиропоток стран.

В ОАЭ подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере развития туристического сектора. Узнайте больше Зеленский в ОАЭ подписал ряд важных соглашений: что именно Детали туристического сотрудничества Украины с ОАЭ Оно будет происходить между Государственным агентством развития туризма Украины и Министерством экономики ОАЭ. Подписанный документ имеет целью активизировать сотрудничество в туристической отрасли и увеличить двусторонний пассажиропоток. Обратите внимание! Ранее Зеленский заявил, что в течение 2019 года в Эмиратах отдохнули более 250 тысяч украинцев. Когда миру удастся преодолеть последствия пандемии, путешествия возобновятся. Кроме того, украинский президент пригласил жителей ОАЭ путешествовать по Украине. Какие еще документы подписали лидеры государств Протокол между правительствами об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и капитал.

Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом.

Меморандум о взаимопонимании между министерствами внутренних дел обеих стран о взаимном признании и обмене национальных удостоверений водителя.

Меморандум о поощрении ответственных иностранных инвестиций в сельское хозяйство, который должен способствовать развитию торговли агропродовольственной продукцией.

Меморандум о взаимопонимании в сфере землеустройства. К теме ОАЭ будут признавать украинские водительские удостоверения