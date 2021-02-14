Украина и ОАЭ будут совместно развивать туризм: детали
Владимир Зеленский во время первого официального визита в Объединенные Арабские Эмираты подписал несколько важных договоренностей. В частности, о сотрудничестве в сфере туризма, которое должно увеличить двусторонний пассажиропоток стран.
В ОАЭ подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере развития туристического сектора.
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Детали туристического сотрудничества Украины с ОАЭ
Оно будет происходить между Государственным агентством развития туризма Украины и Министерством экономики ОАЭ.
Подписанный документ имеет целью активизировать сотрудничество в туристической отрасли и увеличить двусторонний пассажиропоток.
Какие еще документы подписали лидеры государств
- Протокол между правительствами об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и капитал.
- Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом.
- Меморандум о взаимопонимании между министерствами внутренних дел обеих стран о взаимном признании и обмене национальных удостоверений водителя.
- Меморандум о поощрении ответственных иностранных инвестиций в сельское хозяйство, который должен способствовать развитию торговли агропродовольственной продукцией.
- Меморандум о взаимопонимании в сфере землеустройства.
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