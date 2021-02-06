Украина не виновна в катастрофе MH17: Нидерланды обнародовали детали
В Нидерландах провели независимое расследование о роли Украины в катастрофе MH17. Доказательств, чтобы признать страну юридически ответственной за неполное закрытие авиапространства над Донбассом в 2014 году, недостаточно.
Источник:NU
Нидерландские депутаты стремились выяснить, почему воздушное пространство над Донбассом не было полностью закрытым. Поэтому настаивали на расследовании о роли Украины в этой катастрофе.
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Его результаты опубликовали в отчете Фонда безопасности полетов страны. Там говорится, что Украина действительно не знала об угрозе гражданской авиации, кроме части авиапространства, которую уже закрыли.
Было обнаружено недостаточно доказательств, свидетельствующих о том, что украинская власть в то время, ответственная за безопасность гражданской авиации на востоке Украины, осознавала угрозу,
– отметили в отчете.
Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заметил, что такой угрозы также не видели и российские органы, которые отвечали за уже закрытое воздушное пространство, прилегающее к этой зоне.
Дело о сбитии "Боинга" на Донбассе: последние новости
- Судьи уже определили даты рассмотрения дела по существу. Предварительное рассмотрение завершилось 25 ноября. Новый этап начнется 7 июня 2021 года.
- Заметим, что тогда планируют рассматривать следующие вопросы: оружие, которым сбили самолет; место запуска ракеты, роль 4 подсудимых.
► "Боинг" малайзийских авиалиний сбили в небе над Донбассом в июле 2014 года. Погибли 298 человек. Прокуратура Нидерландов доказала, что самолет сбили из "Бука", завезенного в Украину из России.
► По делу о сбивании самолета рейса МН17 сейчас проходит 4 подозреваемых – 3 русских и украинец. Их обвиняют в причастности к транспортировке "Бука" из России в Украину.
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