В Нидерландах провели независимое расследование о роли Украины в катастрофе MH17. Доказательств, чтобы признать страну юридически ответственной за неполное закрытие авиапространства над Донбассом в 2014 году, недостаточно.

Нидерландские депутаты стремились выяснить, почему воздушное пространство над Донбассом не было полностью закрытым. Поэтому настаивали на расследовании о роли Украины в этой катастрофе.

Интересно В Нидерландах рассказали, обиделись ли на Украину за выдачу России Цемаха

Его результаты опубликовали в отчете Фонда безопасности полетов страны. Там говорится, что Украина действительно не знала об угрозе гражданской авиации, кроме части авиапространства, которую уже закрыли.

Было обнаружено недостаточно доказательств, свидетельствующих о том, что украинская власть в то время, ответственная за безопасность гражданской авиации на востоке Украины, осознавала угрозу,

– отметили в отчете.

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заметил, что такой угрозы также не видели и российские органы, которые отвечали за уже закрытое воздушное пространство, прилегающее к этой зоне.

Справка. Нидерланды обратились к России и Украине с просьбой о сотрудничестве в расследовании в 2019 году. "На практике ее реализация заняла больше времени, чем предполагалось", – пояснил Блок.

Дело о сбитии "Боинга" на Донбассе: последние новости

Судьи уже определили даты рассмотрения дела по существу. Предварительное рассмотрение завершилось 25 ноября. Новый этап начнется 7 июня 2021 года.

Заметим, что тогда планируют рассматривать следующие вопросы: оружие, которым сбили самолет; место запуска ракеты, роль 4 подсудимых.

► "Боинг" малайзийских авиалиний сбили в небе над Донбассом в июле 2014 года. Погибли 298 человек. Прокуратура Нидерландов доказала, что самолет сбили из "Бука", завезенного в Украину из России.

► По делу о сбивании самолета рейса МН17 сейчас проходит 4 подозреваемых – 3 русских и украинец. Их обвиняют в причастности к транспортировке "Бука" из России в Украину.



Что следует знать о катастрофе MH17 / Инфографика 24 канала