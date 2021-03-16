Оксана Маркарова не считает, что Украина является токсичной для США или лично президента Джо Байдена. Сейчас главной задачей является рассказать американцам больше об Украине и усилить сотрудничество между 2 странами.

Госпожа посол Украины в США Маркарова считает очень украиноцентричным думать, что все в США только то и делали, что обсуждали Украину.

Актуально Здесь нет измен или побед, – Маркарова о разговоре Зеленского и Байдена

Не думаю, что Украина токсична для Соединенных Штатов или президента Байдена (Джо Байден – 24 канал),

– подчеркнула Маркарова.

Что еще сказала госпожа посол

Многое из того, что Украина воплотила на протяжении 7 лет, может стать полезным для мира.

Двухпартийная поддержка США для Украины останется неизменной.

Внутри Америки есть разные дискуссии, однако американское общество показало, что оно готово решить свои внутренние проблемы конструктивно.

Украина просит помощь у США в вопросах, которые основываются на общих ценностях независимости, свободы и демократии.

Наш народ защищает свою территориальную целостность и суверенитет.

Нет ни одного политика, который не понимал бы этого и оставался бы в стороне от вопросов Украины.

От президента Байдена уже видели четкий сигнал, что Америка "как защитник демократии хочет и будет играть активную глобальную роль".

Обратите внимание! Оксана Маркарова подчеркнула, что разговор между Байденом и Владимиром Зеленским обязательно состоится. Решающими здесь являются не сроки звонка, а содержание разговора.