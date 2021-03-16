Не думаю, что Украина токсична для США или Байдена, – Маркарова
Оксана Маркарова не считает, что Украина является токсичной для США или лично президента Джо Байдена. Сейчас главной задачей является рассказать американцам больше об Украине и усилить сотрудничество между 2 странами.
Источник:LB
Госпожа посол Украины в США Маркарова считает очень украиноцентричным думать, что все в США только то и делали, что обсуждали Украину.
Актуально Здесь нет измен или побед, – Маркарова о разговоре Зеленского и Байдена
Не думаю, что Украина токсична для Соединенных Штатов или президента Байдена (Джо Байден – 24 канал),
– подчеркнула Маркарова.
Что еще сказала госпожа посол
- Многое из того, что Украина воплотила на протяжении 7 лет, может стать полезным для мира.
- Двухпартийная поддержка США для Украины останется неизменной.
- Внутри Америки есть разные дискуссии, однако американское общество показало, что оно готово решить свои внутренние проблемы конструктивно.
- Украина просит помощь у США в вопросах, которые основываются на общих ценностях независимости, свободы и демократии.
- Наш народ защищает свою территориальную целостность и суверенитет.
- Нет ни одного политика, который не понимал бы этого и оставался бы в стороне от вопросов Украины.
- От президента Байдена уже видели четкий сигнал, что Америка "как защитник демократии хочет и будет играть активную глобальную роль".
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter