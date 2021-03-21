Украина ознакомилась с письмом Дмитрия Козака и ни при каких условиях не может согласиться на его предложения. В Зеленского также обратили внимание на отказ России от консультаций в рамках ТКГ.

Об этом говорится в письме главы ОП Андрея Ермака к политическим советникам лидеров стран "нормандской четверки" в ответ на письмо заместителя главы администрации Путина.

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Что отметил Ермак

По его словам, украинская сторона удивлена ​​"своеобразной интерпретацией итогов последней видеоконференции политических советников".

Чиновник также подчеркнул, что характер дискуссий был довольно напряженным , к тому же – не было общего видения по большинству вопросов.

, к тому же – не было общего видения по большинству вопросов. Несмотря на это, именно Украина инициировала созыв внеочередных консультаций в формате Рабочей подгруппы по вопросам безопасности ТКГ.

Это сделали для того, чтобы получить конкретные подтверждения готовности сторон по обеспечению режима тишины на Донбассе

Ермак: Предложения Козака – манипулятивные

Ермак отметил, что Россия на самом деле не заинтересована в неуклонном соблюдении мер по усилению режима прекращения огня. Об этом свидетельствует ее отказ от проведения консультаций.

Председатель ОП добавил, что установление и обеспечение всеобъемлющего режима тишины является залогом выполнения всех важных договоренностей, достигнутых в нормандском и минском форматах.

Поэтому мы обеспокоены продемонстрированным российской стороной подходом к этим важным вопросам, так же как и манипулятивным характером предлагаемых Козаком выводов,

– подчеркнул Ермак.

Соответственно, отметил глава офиса Зелинского, Украина ни при каких условиях не может согласиться с предложениями, изложенными в его письме от 19 марта.

Украина готова к дальнейшим дискуссиям, – Ермак

В то же время Ермак заверил, что украинская сторона готова в любое время к проведению дальнейших дискуссий в любом формате для принятия конкретных решений.

А также – для возврата к неуклонному выполнению дополнительных мероприятий, которые обеспечат безусловный режим прекращения огня и урегулирования конфликта на Донбассе, добавил он.

Что ранее заявили в Кремле

По мнению российской стороны, отсутствие прогресса в работе политических советников руководителей стран "нормандской четверки" связано с ненадлежащей организацией процесса переговоров.

Поэтому в Кремле предлагали ввести принцип ротации глав переговоров. Сейчас функции главы переговоров по очереди выполняют Германия и Франция.

Кроме того, Россия обвинила Украину в отсутствии прогресса в переговорах. Поэтому там цинично предлагают запретить украинским бойцам стрелять в ответ без разрешения руководства.

Справка. Командование ВСУ позволило украинским защитникам самостоятельно решать, открывать ли огонь, если враг нарушил режим тишины и есть угроза жизни.

В своем письме Козак также указал, что якобы именно украинские солдаты не придерживаются согласованного в июле 2020 года режима тишины на Донбассе.