Ни при каких условиях: Украина не соглашается на новые предложения Козака по Донбассу
Украина ознакомилась с письмом Дмитрия Козака и ни при каких условиях не может согласиться на его предложения. В Зеленского также обратили внимание на отказ России от консультаций в рамках ТКГ.
Источник:"Европейская правда"
Об этом говорится в письме главы ОП Андрея Ермака к политическим советникам лидеров стран "нормандской четверки" в ответ на письмо заместителя главы администрации Путина.
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Что отметил Ермак
- По его словам, украинская сторона удивлена "своеобразной интерпретацией итогов последней видеоконференции политических советников".
- Чиновник также подчеркнул, что характер дискуссий был довольно напряженным, к тому же – не было общего видения по большинству вопросов.
- Несмотря на это, именно Украина инициировала созыв внеочередных консультаций в формате Рабочей подгруппы по вопросам безопасности ТКГ.
- Это сделали для того, чтобы получить конкретные подтверждения готовности сторон по обеспечению режима тишины на Донбассе
Ермак: Предложения Козака – манипулятивные
Ермак отметил, что Россия на самом деле не заинтересована в неуклонном соблюдении мер по усилению режима прекращения огня. Об этом свидетельствует ее отказ от проведения консультаций.
Председатель ОП добавил, что установление и обеспечение всеобъемлющего режима тишины является залогом выполнения всех важных договоренностей, достигнутых в нормандском и минском форматах.
Поэтому мы обеспокоены продемонстрированным российской стороной подходом к этим важным вопросам, так же как и манипулятивным характером предлагаемых Козаком выводов,
– подчеркнул Ермак.
Соответственно, отметил глава офиса Зелинского, Украина ни при каких условиях не может согласиться с предложениями, изложенными в его письме от 19 марта.
Украина готова к дальнейшим дискуссиям, – Ермак
В то же время Ермак заверил, что украинская сторона готова в любое время к проведению дальнейших дискуссий в любом формате для принятия конкретных решений.
А также – для возврата к неуклонному выполнению дополнительных мероприятий, которые обеспечат безусловный режим прекращения огня и урегулирования конфликта на Донбассе, добавил он.
Что ранее заявили в Кремле
По мнению российской стороны, отсутствие прогресса в работе политических советников руководителей стран "нормандской четверки" связано с ненадлежащей организацией процесса переговоров.
Поэтому в Кремле предлагали ввести принцип ротации глав переговоров. Сейчас функции главы переговоров по очереди выполняют Германия и Франция.
Кроме того, Россия обвинила Украину в отсутствии прогресса в переговорах. Поэтому там цинично предлагают запретить украинским бойцам стрелять в ответ без разрешения руководства.
В своем письме Козак также указал, что якобы именно украинские солдаты не придерживаются согласованного в июле 2020 года режима тишины на Донбассе.
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