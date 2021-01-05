Украинцы за последние годы очень сильно изменились и ценностно всё дальше уходят от России. Это не субъективный вывод, а результаты масштабного всемирного исследования ценностей разных народов, которое уже 30 лет проводится под руководством политолога Рональда Инглхарта из США.

Чем именно мы отличаемся от россиян и как нам удалось вырваться из лап России с ее имперскими замашками – в видеоблоге "Теории заговора" на 24 канале.

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Начнем с того, откуда я черпаю информацию, чтобы уверенно утверждать, что ценностно украинцы очень сильно изменились за последние годы. В конце уже прошлого 2020 года, была опубликована "Карта культурных ценностей" Рональда Инглхарта.

Цель этой карты – обозначить и понять различия между социальными нормами и ценностями в обществах по всему миру. На карте показаны в какой парадигме живет то или иное общество, что больше ценит – безопасность или развитие.

А также насколько оно толерантно, во что оно верит и к чему стремится. Если упростить, то исследование показывает чего, в нашем случае украинцы и россияне, хотят от жизни. Исследование проводилось последние 3 года.



Американский социолог Рональд Инглхарт / Фото Alchetron

Это уже седьмая его волна. Поэтому оглянувшись назад, мы можем сравнить какими мы были, например, в 1996 или 2014 году, и какими стали в 2020. Положил начало всемирному исследованию ценностей еще в 1981 году американский политолог Рональд Инглхарт.

Над ним работают сотни социологов по всему миру, они составляют чрезвычайно подробные опросники для разных слоев населения, составляют результаты и обрабатывают их. На этой основе, в результате, и составляется диаграмма Инглхарта.

Она имеет всего 2 плоскости. Первая – насколько общество переходит от традиционных к рациональным ценностям. И вторая – как меняются ценности выживания на ценности самовыражения.

Важно, что этими исследованиями часто пользуются политики, чтобы со 100% уверенностью знать, на какие болевые точки избирателей надавить. Более того, ими пользуются международные организации, вроде Всемирного банка, ООН и ВОЗ.

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О чем говорит новое исследование

О том, что Украина развивается в позитивном направлении. Не так быстро, как хотелось бы, но и назад не скатывается. Огромный пик перехода от постсоветских к европейским ценностям Украина сделала после Революции достоинства в 2014 году.

Это стало точкой невозврата. И речь не о том, как мы с вами стали относиться к стране агрессору, которая седьмой год ведет войну против нашей родины, а о том, насколько наши ценности в повседневности стали отличаться от ценностей россиян.



Революция достоинства изменила украинцев / Фото Getty images

Именно после 2014 года ценностный, а не материальный дискурс в стране достиг своей наивысшей точки. Украинцев тот год сплотил вокруг борьбы за собственную страну и развитие собственных культурных ценностей и этот эффект сохраняется до сих пор.

Тот же 2014, по результатам исследования, для россиян стал фатальным. Ведь за мимолетным "ура-патриотизмом", у россиян возникло непреодолимое ощущение страха и паники перед всем внешним миром.

Более того, мы больше начали беспокоиться не о том, чем наполнен холодильник, а о том насколько мы доверяем другим людям, критично ли смотрим на гендерный вопрос и вопрос отношений в семье, на развитие украинской культуры.

Россияне же наоборот – еще больше застряли в материальных ценностях, то есть их всё еще больше беспокоит, чем забит холодильник, а не вот эти ваши либеральные штучки. Если в начале 1990-х россиян, думающих желудком, было около 39%, то сейчас их больше 55%.

В Украине наоборот, этот показатель медленно, но падает – с 50% в 1990-х, до 45% сегодня. Мы, украинцы, всё больше стали заботится о самовыражении, а не о том чем набить желудок. И здесь и кроется ответ на вопрос, кому жить стало легче.

Справка. В Украине, в отличие от России, запрос на реформы по европейскому образцу составляет 60%. То есть большинство украинцев стремится изменить свою страну.

К тому же, такой показатель говорит о том, что именно общество не даст власти слить любые запланированные изменения. В то же время россияне думают не о реформах в стране, а сохранении лишь своего личного благополучия.

Исследование Инглхарта показало, что украинцам удалось справиться с кризисом 2013 − 2014 годов, который нам устроила Россия. Процент недовольных своим положением снизился с 74 % в 1996 до 39 % в 2020.

Исследователи утверждают, что такая динамика будет наблюдаться и дальше. Ведь почувствовав улучшения, мы будем требовать их больше и больше.

Вопрос безопасности в обох странах

Самый интересный пункт исследования: три четверти украинцев считают, что живут в безопасной стране. По сравнению с 2011 годом мы реже видим вокруг воровство, пьянство и вмешательство силовиков в нашу частную жизнь.

И это при том, что 7 лет Украина живет в состоянии войны. Напротив, меньше половины россиян, которые и напали на Украину, чувствуют себя в безопасности в своей стране.

По своему ценностному профилю Украина давно ушла от советских стандартов и сегодня стоит в одном ряду со странами Южной Европы: Болгарией, Грецией и Кипром, а еще мы похожи на Литву.

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А вот Россия на глобальной карте ценностей Рональда Инглхарта становится всё больше похожей на Иран и Йемен. В общем, Украина постепенно, но уверенно уходит всё дальше от России и процесс этот уже необратим.

И исследование культурных ценностей Инглхарта еще раз подтверждает: Украина – далеко не Россия.