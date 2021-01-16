Грузия или Сакартвело: Украина не рассматривает переименование государства
Украина не рассматривает вариант переименования Грузии в Сакартвело. В то же время Литва недавно утвердила новое название для этой страны.
Такую информацию подтвердило министерство иностранных дел. Об этом сообщили на сайте BBC News Украина.
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Украина не рассматривает переименование
В МИД отметили, что сейчас вопрос изменения названия государства в повестке дня отношений Украины и Грузии не стоит.
Грузинская сторона не обращалась в МИД Украины с просьбой начать использование в официальных документах названия Сакартвело,
– проинформировала пресс-служба Министерства.
В то же время вопрос о возможности использования еще одного возможного альтернативного названия Грузии – "Георгия" – в МИД не прокомментировали.
Изменение названия Грузии: что известно
- Госкомиссия по литовскому языку 21 декабря 2020 года приняла решение исключить из документа, который устанавливает официальные названия государств, слово Gruzija и вписать Sakartvelas.
- С 2000-х годов из-за ухудшения отношений с Россией представители грузинских властей неоднократно озвучивали призывы к другим странам отказаться от варианта "Грузия" из-за ассоциаций с годами порабощения в составе России и СССР.
- В Украине начать использовать для обозначения Грузии название Сакартвело в 2019 году предлагал экс-президент Петр Порошенко.
- Тогда он заявил, что это было бы жестом поддержки страны. Ведь она, по словам Порошенко, так же как и Украина, много лет борется с российской агрессией.
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