Украина не рассматривает вариант переименования Грузии в Сакартвело. В то же время Литва недавно утвердила новое название для этой страны.

Такую информацию подтвердило министерство иностранных дел. Об этом сообщили на сайте BBC News Украина.

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Украина не рассматривает переименование

В МИД отметили, что сейчас вопрос изменения названия государства в повестке дня отношений Украины и Грузии не стоит.

Грузинская сторона не обращалась в МИД Украины с просьбой начать использование в официальных документах названия Сакартвело,

– проинформировала пресс-служба Министерства.

В то же время вопрос о возможности использования еще одного возможного альтернативного названия Грузии – "Георгия" – в МИД не прокомментировали.

Отметим! Сакартвело свою страну называют сами грузины. В мире распространенными наименованиями для страны являются российское "Грузия" и латинское Georgia.

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