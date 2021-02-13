Украина до сих пор не присоединилась к Европейскому Союзу и Организации Североатлантического договора, хотя путь к этим сообществам давно для нее открыт. Европа также не делает никаких движений навстречу Украине.

Такое мнение высказал Артем Овдиенко в блоге "Думки мої тихі". Он отметил, что до членства в ЕС сейчас Украина так же далеко, как и 6 лет назад.

Полный выпуск блога Сами виноваты: какое условие не выполняет Украина на пути в НАТО и ЕС

Украина не хочет в ЕС и НАТО

По словам блогера, мы не должны винить Европу, что она, мол, не делает движений на встречу. Украина лишь декларирует безудержное желание, но на самом деле ничего для этого не делает.

Мы до сих пор не в НАТО и в Европейском Союзе, потому что сами в том виноваты – мы туда даже не пытаемся попасть,

– отметил Овдиенко.

Он отметил: "Некоторые скажут, что Украину не берут в НАТО из-за войны с Россией, мол, Альянсу не нужно государство, которое принесет с собой дополнительные хлопоты".

Отметим! Украина и Евросоюз во время заседания Совета Ассоциации 11 февраля в Брюсселе подтвердили желание укрепить политические ассоциации и экономическую интеграцию между Украиной и ЕС.

"В то же время кто-то отметит, что в ЕС нас не берут потому, что мы очень бедная страна. И вроде бы Европейскому сообществу не нужно в своем составе государство, которое придется за свой счет извлекать из нищеты", – сказал он.

Овдиенко: НАТО принимала к себе и более проблемные страны

Однако, как отметил журналист, это все неправда. Ведь НАТО принимало к себе страны с более проблемными соседями и более серьезными территориальными конфликтами, чем их имеет Украина.

Европейский Союз принимал к себе и вытягивал из нищеты даже беднее украины государства. Ну, может не беднее, но такие, в кого пришлось "вливать" миллиарды евро помощи,

– также сказал Овдиенко.

То есть ЕС и НАТО готовы принимать к себе и проблемные страны. Для того их и создали – чтобы вместе преодолевать проблемы.

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