Украина не позволит ни одному иностранному государству влиять на содержание нового законодательства в сфере национальных меньшинств. Дмитрий Кулеба отметил, что разнообразие национальных меньшинств является особенностью и украинским национальным богатством.

Об этом глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в телефонном разговоре с верховным комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств Кайратом Абдрахмановым.

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Тема нацменьшинств не должна быть предметом политизации

Министр заверил, что Украина рассматривает разнообразие национальных меньшинств как свою особенность и национальное богатство. Кроме того, среди приоритетов – дальнейшее внимание по сохранению и развитию национальной идентичности меньшинств.

Цель в том, чтобы представители национальных меньшинств могли на 100% сохранять и развивать свою идентичность и в то же время на 100% быть гражданами Украины,

– подчеркнул Кулеба.

По его словам, тема защиты прав национальных меньшинств не должна быть предметом политизации. Комиссар согласился с таким подходом министра, потребностью деполитизации и избежания чрезмерного международного контекста в вопросе национальных меньшинств.

Новый закон о нацменьшинствах

Кроме того, Кулеба рассказал Абдрахманову о разработке Верховной Радой нового законодательства в сфере национальных меньшинств, которое должно соответствовать самым современным мировым стандартам в этой сфере.

Глава МИД отметил, что Украина "не позволит ни одному иностранному государству каким-либо образом влиять на его содержание".

А также выразил уверенность, что комиссару удастся повысить эффективность реагирования ОБСЕ на нарушения прав национальных меньшинств, в том числе во временно оккупированных Россией Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Обратите внимание! На необходимости принять закон о нацменьшинствах настаивала Венецианская комиссия. К разработке законопроекта должны были привлечь венгров Закарпатья. В Будапеште инициативу с законом одобрили, однако имели к ней определенные замечания.