Украина не позволит иностранной компании опреснять воду в Крыму для оккупантов, – Кулеба
Оккупанты заявили об участии международной компании в процессе опреснения воды в Крыму. Украина узнает, что это за компания, и заблокирует ее работу.
Украина будет блокировать попытки оккупантов включить в процесс опреснения воды в Крыму иностранные компании. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.
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Министр напомнил, что представители оккупационной администрации в Крыму сделали громкое заявление: мол, крупная международная компания присоединится к внедрению технологий опреснения воды.
Мы сразу начали работу и обязательно найдем эту кампанию. И помешаем реализовать этот проект,
– заверил Кулеба.
И еще раз подчеркнул, что проблемы с водой для простых людей в Крыму нет: "Проблема воды возникает из-за резкого роста потребления военными базами (российских оккупантов – 24 канал) и промышленностью".
Проблема с водой в Крыму: почему она возникла?Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде – из Днепра через Северо-Крымский канал. А вот когда Россия Крым оккупировала, Украина подачу поды прекратила.
А дальше оккупанты только ухудшали ситуацию: из-за неразумного использования ресурсов обмелели водохранилища, земля высохла.
Украина же не намерена возобновлять водоснабжение до полной деоккупации полуострова.
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