Оккупанты заявили об участии международной компании в процессе опреснения воды в Крыму. Украина узнает, что это за компания, и заблокирует ее работу.

Украина будет блокировать попытки оккупантов включить в процесс опреснения воды в Крыму иностранные компании. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.

К теме Это для нас крайне опасно: оккупанты в Крыму боятся принимать воду из Украины

Министр напомнил, что представители оккупационной администрации в Крыму сделали громкое заявление: мол, крупная международная компания присоединится к внедрению технологий опреснения воды.

Мы сразу начали работу и обязательно найдем эту кампанию. И помешаем реализовать этот проект,

– заверил Кулеба.

И еще раз подчеркнул, что проблемы с водой для простых людей в Крыму нет: "Проблема воды возникает из-за резкого роста потребления военными базами (российских оккупантов – 24 канал) и промышленностью".

Проблема с водой в Крыму: почему она возникла? Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде – из Днепра через Северо-Крымский канал. А вот когда Россия Крым оккупировала, Украина подачу поды прекратила.



А дальше оккупанты только ухудшали ситуацию: из-за неразумного использования ресурсов обмелели водохранилища, земля высохла.



Украина же не намерена возобновлять водоснабжение до полной деоккупации полуострова.