Украина не понимает языка ультиматумов: МИД о подаренной Лаврову иконе
Украина не воспринимает язык ультиматумов в вопросе возвращения дарованной Сергею Лаврову иконы из Боснии и Герцеговины. Принадлежность старинной реликвии к Украине является неоспоримым фактом.
В связи с незаконным вывозом иконы Офис генпрокурора уже возбудил уголовное дело. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко, сообщает "РБК-Украина".
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"Мы ожидаем, что боснийско-герцеговинская сторона не будет использовать икону во внутриполитической борьбе", – сообщил представитель МИД.
Олег Николенко отметил, что в Украине ожидают от Боснии и Герцеговины содействие в рамках уголовного расследования и экспертизы. А также – содействие в скорейшем возвращении иконы в Украину.
Представитель Министерства иностранных дел отметил, что Украина и Босния являются участниками конвенции о мерах против контрабанды культурных ценностей, согласно которой:
- запрещено ввозить реликвии, украденные из музеев или церквей;
- необходимо по требованию другой страны-участницы конвенции принимать меры по возвращению культурных ценностей.
Что этому предшествовало
- 14 декабря, во время визита главы МИД России Сергея Лаврова в Боснию, председатель Республики Сербской и член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил ему икону – с печатью УССР.
- Украинский МИД обратился с требованием вернуть икону Украине.
- В то же время из-за истории с иконой прокуратура Боснии возбудила уголовное дело. Правоохранители выясняют, как она попала в страну.
- 23 декабря МИД России сообщил, что передал икону в посольство Боснии и Герцеговины. Киев несколько раз обращался в Сараево с просьбой вернуть похищенную икону.
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