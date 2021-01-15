Украина не воспринимает язык ультиматумов в вопросе возвращения дарованной Сергею Лаврову иконы из Боснии и Герцеговины. Принадлежность старинной реликвии к Украине является неоспоримым фактом.

В связи с незаконным вывозом иконы Офис генпрокурора уже возбудил уголовное дело. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко, сообщает "РБК-Украина".

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"Мы ожидаем, что боснийско-герцеговинская сторона не будет использовать икону во внутриполитической борьбе", – сообщил представитель МИД.

Олег Николенко отметил, что в Украине ожидают от Боснии и Герцеговины содействие в рамках уголовного расследования и экспертизы. А также – содействие в скорейшем возвращении иконы в Украину.

Обратите внимание! 15 января сербский лидер Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что отдаст икону Украине при условии, если она докажет, что искала реликвию до встречи с Сергеем Лавровым.

Представитель Министерства иностранных дел отметил, что Украина и Босния являются участниками конвенции о мерах против контрабанды культурных ценностей, согласно которой:

запрещено ввозить реликвии, украденные из музеев или церквей;

необходимо по требованию другой страны-участницы конвенции принимать меры по возвращению культурных ценностей.

Что этому предшествовало