Украина уже более 2 месяцев не может получить от России подтверждения гибели на границе своего гражданина Евгения Голубева. Дипломаты неоднократно обращались в Министерство иностранных дел России и правоохранительные органы.

Об этом изданию сообщили в министерстве иностранных дел Украины в ответ на запрос.

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Украина сделала много попыток узнать правду

Несмотря на неоднократные обращения Посольства Украины в России в Министерство иностранных дел и правоохранительных органов РФ, российская сторона официально не подтвердила факт гибели Евгения Голубева на территории России,

– говорится в сообщении.

В МИД добавили, что на 15 февраля 2021 года не получили официальной информации относительно обстоятельств гибели украинца.

Что известно о смерти украинца