Прошло 2 месяца: Украина не получила подтверждения гибели гражданского на границе с Россией
Украина уже более 2 месяцев не может получить от России подтверждения гибели на границе своего гражданина Евгения Голубева. Дипломаты неоднократно обращались в Министерство иностранных дел России и правоохранительные органы.
Источник:"Радио Свобода"
Об этом изданию сообщили в министерстве иностранных дел Украины в ответ на запрос.
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Украина сделала много попыток узнать правду
Несмотря на неоднократные обращения Посольства Украины в России в Министерство иностранных дел и правоохранительных органов РФ, российская сторона официально не подтвердила факт гибели Евгения Голубева на территории России,
– говорится в сообщении.
В МИД добавили, что на 15 февраля 2021 года не получили официальной информации относительно обстоятельств гибели украинца.
Что известно о смерти украинца
- Издание сообщало, что на территории России в ночь на 4 декабря 2020 года погиб 27-летний украинец из Сумской области, русский по национальности – Евгений Голубев.
- По данным ФСБ, в ту ночь якобы произошла перестрелка, когда 3 человек пытались перейти границу России. В результате 1 человек погиб, 2 – пропали. Они якобы вернулись на территорию Украины.
- Госпогранслужба не нашла подтверждения заявления ФСБ о пересечении группой границы и огневого противостояния.
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