Украина не будет переходить на латинское правописание. Отказ от кириллицы означает отрезать огромный пласт украинской писанной культуры.

Руководительница Национальной комиссии по стандартам государственного языка Арина Демская заявила, что скорейшего перехода на латиницу точно не будет.

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Если мы откажемся от кириллицы, которой мы пользуемся с момента ее возникновения, то мы отрежем огромный пласт украинской писанной культуры. И это будут очень большие потери, и это недопустимо,

– отметила Демская.

Также Украине придется отказаться от всех Евангелий, словарей, грамматики Алексея Павловского 1818 года.

Демская напомнила, что на Галичине в XIX веке уже пробовали внедрить латиницу.

Чиновница заметила: в 1833 году началась так называемая "азбучная война". Она продолжалась в течение века. По словам Демской, тогда говорилось, что латинские буквы больше подходят для передачи того, как говорят украинцы.

"Запустили очень много культурных и политических практик на Галичине, и собственно, эта "азбучная война" завершилась тем, что украинский язык остался при кириллице", – отметила Демская.

Но в течение века происходили еще разные перипетии, конфликты и истории.