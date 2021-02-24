Будут большие потери: Украина не перейдет с кириллицы на латинское правописание
Украина не будет переходить на латинское правописание. Отказ от кириллицы означает отрезать огромный пласт украинской писанной культуры.
Источник:24 канал
Руководительница Национальной комиссии по стандартам государственного языка Арина Демская заявила, что скорейшего перехода на латиницу точно не будет.
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Если мы откажемся от кириллицы, которой мы пользуемся с момента ее возникновения, то мы отрежем огромный пласт украинской писанной культуры. И это будут очень большие потери, и это недопустимо,
– отметила Демская.
Также Украине придется отказаться от всех Евангелий, словарей, грамматики Алексея Павловского 1818 года.
Демская напомнила, что на Галичине в XIX веке уже пробовали внедрить латиницу.
Чиновница заметила: в 1833 году началась так называемая "азбучная война". Она продолжалась в течение века. По словам Демской, тогда говорилось, что латинские буквы больше подходят для передачи того, как говорят украинцы.
"Запустили очень много культурных и политических практик на Галичине, и собственно, эта "азбучная война" завершилась тем, что украинский язык остался при кириллице", – отметила Демская.
Но в течение века происходили еще разные перипетии, конфликты и истории.
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