Кто такой Степан Бандера?

Один из ключевых идеологов украинского националистического движения. После раскола ОУН Бандера был главой Провода ОУН-Б. Он даже был одним из авторов Акта восстановления Украинского Государства 30 июня 1941 года.Бандеру заключали в берлинской тюрьме за его деятельность. Умер мужчина в 1959 году в Мюнхене от пули российского агента.