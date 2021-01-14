Украина не нуждается в советах, кто для нее герой, – Кулеба ответил послу Израиля о Бандере
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил на упреки посла Израиля Джоэля Лиона в отношении идеолога украинского националистического движения Степана Бандеры.
От так называемых советов посла министр решительно отказался. Об этом Кулеба написал в твиттере.
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Украина не нуждается во внешних советах в определении, кто для нее герой,
– подчеркнул дипломат.
Что говорил израильский посол
- Ранее Лион заявил, что Бандера якобы был сообщником нацистского режима.
- Чиновник прокомментировал пост о факельном шествии в Киеве, посвященном Дню рождению Бандеры, посоветовав Украине смириться со своим прошлым.
- Такие заявления звучали от чиновников Израиля уже не впервые.
- Однако участие Бандеры в нацистском режиме опровергает ряд исторических фактов. Например, националист сам провел 2 года в концлагере Заксенхаузен.
Кто такой Степан Бандера?Один из ключевых идеологов украинского националистического движения. После раскола ОУН Бандера был главой Провода ОУН-Б. Он даже был одним из авторов Акта восстановления Украинского Государства 30 июня 1941 года.
Бандеру заключали в берлинской тюрьме за его деятельность. Умер мужчина в 1959 году в Мюнхене от пули российского агента.
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