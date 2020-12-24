Украина не хочет душить Беларусь санкциями, – Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Украине пока нецелесообразно вводить экономические санкции против Беларуси или присоединяться к ним.
Но чиновники, причастные к репрессиям против белорусов, должны понести ответственность. Об этом дипломат заявил во время брифинга 24 декабря, сообщает 24 канал.
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В то же время Министерство иностранных дел изучает различные санкции ЕС, должны состояться внутренние государственные процедуры по их внедрению, объяснил Кулеба.
Вопреки неким заявлениям, которые звучали от Беларуси, я ни в каких разговорах не требую у партнеров "душить Беларусь санкциями" и уничтожать ее. Это противоречит самому духу отношений между нашими народами,
– подчеркнул он.
И добавил, что Украина, Литва и Польша предложили формат "Люблинского треугольника" как площадку для посредничества сразу, когда вспыхнули протесты в Беларуси. Однако тамошние власти на это не согласились.
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