Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Украине пока нецелесообразно вводить экономические санкции против Беларуси или присоединяться к ним.

Но чиновники, причастные к репрессиям против белорусов, должны понести ответственность. Об этом дипломат заявил во время брифинга 24 декабря, сообщает 24 канал.

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В то же время Министерство иностранных дел изучает различные санкции ЕС, должны состояться внутренние государственные процедуры по их внедрению, объяснил Кулеба.

Вопреки неким заявлениям, которые звучали от Беларуси, я ни в каких разговорах не требую у партнеров "душить Беларусь санкциями" и уничтожать ее. Это противоречит самому духу отношений между нашими народами,

– подчеркнул он.

И добавил, что Украина, Литва и Польша предложили формат "Люблинского треугольника" как площадку для посредничества сразу, когда вспыхнули протесты в Беларуси. Однако тамошние власти на это не согласились.

Важно! Накануне санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и его соратников ввели в США. Кто попал в список – читайте здесь.