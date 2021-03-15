Американские средства массовой информации распространили ряд публикаций, что не так с отношениями президента Украины Владимира Зеленского и главы США Джо Байдена. Эксперты считают, что нужно рассматривать не отношения гарантов, а отношения между странами.

Стратегическое партнерство между сторонами никуда не делось. Такое мнение высказал директор Центра международных исследований Владимир Дубовик.

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Украина не должна полностью рассчитывать на США

По его словам, никто не ставит помощь Украине от Штатов под сомнение.

Но мы должны понимать, что не можем рассчитывать на чек с той суммой, которая нас удовлетворяет и одновременно ничего не делать. Нужно действительно двигаться вперед и не думать, что придут американцы и все за нас решат,

– отметил Дубовик.

Он отметил, что нужно начинать с самих себя, в частности с внедрения реформ, борьбы с коррупцией и отправлять правильные сигналы для США. И тогда Америка сама подключится с помощью.

Дубовик рассказал об отношениях Украины и США: смотрите видео

Отношения США и Украины не ухудшились

Отношения Украины и США, как отметил эксперт, совершенно не ухудшились с приходом к власти Джо Байдена. В то же время какие-то серьезные выводы пока рано делать, ведь новый президент вступил в должность совсем недавно.

"Я думаю, что президент Байден действительно посылает определенные сигналы украинскому руководству: если в Киеве хотят рассчитывать на оптимистичный сценарий развития отношений на будущее, то надо делать домашнее задание", – добавил Дубовик.