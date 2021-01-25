Украина не будет "преклоняться" перед Россией в Парламентской ассамблее Совета Европы. Постоянная делегация в ПАСЕ будет оставаться на форпосте национальных интересов.

Источник: партия "Слуга народа"

Никаких причин считать, что украинская делегация будет действовать в интересах страны-агрессора, нет. Об этом заявила новоизбранная глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева.

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Украина не будет "преклоняться" перед Россией

Мезенцева прокомментировала слова предыдущей главы украинской делегации в ПАСЕ Елизаветы Ясько, которая ранее заявила о "склонение Украины перед российским повесткой дня". Новоизбранная глава уверяет, что делегация остается на форпосте украинских интересов.

Никакого сигнала таких "склонений" в нашей деятельности нет. Мы это еще раз докажем на сессии ПАСЕ через конкретные выступления, инициативы, поправки и международное нормотворчество,

- подчеркнула нардепка.

Работа украинской делегации в ПАСЕ

Главной задачей будет поддержка на повестке дня темы Крыма и российской агрессии;

Делегация планирует продолжать работу в направлении деоккупации Крыма, освобождения политических заключенных и заложников, а также усиления санкций против России;

Продвижение инициативы неформальной платформы поддержки темы Крыма и соблюдения прав человека на оккупированном полуострове, которая будет действовать и на международных площадках.

По словам Мезенцевой, восстановление контактов с Россией и налаживание сотрудничества возможны только после возвращения всех оккупированных территорий Украины, проведения демилитаризации и выплат справедливых компенсаций.

Мезенцева подытожила работу Ясько

Нардеп отметила, что сейчас есть очень много недоработок в работе украинской делегации. Их причину трудно понять, ведь предыдущая председатель Елизавета Ясько не передала отчет о проведенной работе за 2020 год.