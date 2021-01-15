Правительство не планирует продолжать в Украине локдаун после 24 января. Уже со следующего дня страна вернется к условиям адаптивного карантина, который продлится до конца февраля.

С 25 января Украина перейдет к адекватному карантину

Жесткий карантин в Украине вводили, чтобы уменьшить рост заболеваемости после новогодних праздников. Об этом Шмыгаль сообщил в интервью одному из украинских телеканалов, информирует 24 канал.

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Этот карантин завершится 24 числа, с 25-го мы перейдем, вероятно, в оранжевую зону, которая действовала до введения этих правил. На самом деле мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией, началось небольшое увеличение, мы ожидаем более значительного роста,

– отметил Шмыгаль.

По словам главы правительства, медицинская система на сегодня готова. В больницах 53 тысячи коек обеспечены кислородом. Общее количество коек для коронавирусных больных достигает 63 тысяч. Сейчас занята лишь 21 тысяча.

Ранее о продлении локдауна говорил глава Минздрава

Отметим, что 12 января о том, что в Украине могут продлить жесткий карантин, говорил министр здравоохранения Максим Степанов. Однако уже 13 января Степанов передумал и отметил, что необходимости в дальнейшем локдауне нет. С ним согласился и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Обратите внимание! Ранее глава правительства сообщил, что ношение масок в общественных местах и сохранение социальной дистанции будут актуальными для украинцев до конца 2021 года.



Что известно о карантине и локдауне в Украине / Инфографика 24 канала