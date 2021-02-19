Минские договоренности нуждаются в модернизации. Но Украина не планирует отказываться от этого формата решения конфликта на Донбассе.

Об этом заявил вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире "Право на власть" 18 февраля.

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Что сказал Резников о минских договоренностях

Алексей Резников отметил, что минские договоренности не являются идеальными, более того – являются юридически шаткими. Они безусловно требуют пересмотра и модернизации.

В частности, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий убежден, что, собственно, реинтеграция должна быть безопасной, а не создавать риски раскола страны.

Но несмотря на все "отходить от минского формата власть не будет и не планирует", – заявил вице-премьер. Ведь "это обязательство политико-дипломатическое, которое было взято в 2014 году и продленное в 2015".

Украина это понимает, а вот Россия, очевидно, нет.

В комплексе мероприятий минских соглашений было четко определено, что линия разграничения должна быть в определенных координатах, определенных постановлением Верховной Рады,

– отметил Резников.

Но это не так. В частности, "Дебальцево должно быть на подконтрольной правительству Украины территории".

​ Этот город привел как пример министр потому, что 18 февраля 2015 года – ровно 6 лет назад – украинские войска окончательно оставили позиции на Дебальцевском плацдарме.

В любом случае, как подытожил Алексей Резников, Украина намерена и впредь отстаивать свои позиции на переговорах.

Почему снова актуальна тема минских договоренностей

Дело в том, что на линии соприкосновения на Донбассе с начала 2021 произошло определенное обострение ситуации. И ни один формат переговоров пока не смог привести к решению конфликта.

Напомним, переговоры по Донбассу продолжаются в двух форматах – минском и нормандском:

Первый предусматривает участие сторон конфликта и посредничество ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе).

Во втором в качестве посредников выступают Франция и Германия.

Посредником себя называет и Россия, хотя на самом деле она является агрессором. Позиция России, собственно, и стала причиной отсутствие весомого прогресса в обоих форматах переговоров с 2014 года.