Украина не боится ответа Путина, – Данилов о санкциях против Медведчука
Алексей Данилов уверен, что украинцы не боятся ответа президента России Путина на санкции против Виктора Медведчука и компании. Никакие шаги главы страны-агрессора не напугают граждан Украины.
Источник:24 канал
Секретарь СНБО отметил, что наша страна с 2014 года находится в состоянии войны, нас нечем пугать. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Читайте также На Донбассе украинский боец подорвался на осколочной мине
То, что делает этот господин (Путин – 24 канал), начиная с 2014 года на территории нашей страны, когда они захватили Крым, когда они развязали войну на территории Донецкой и Луганской областей. Чем нас еще можно испугать? Мы находимся в состоянии войны фактически. Да, она не объявлена, но это же происходит с 2014 года,
– сказал Алексей Данилов.
Украинцы не раз доказывали волю к свободе
Секретарь Совета нацбезопасности подчеркнул, украинцы действительно имеют генетическую волю к свободе и неоднократно это доказывали.
Он добавил, что украинский народ может еще раз ее доказать, ведь мы не русские – нас нельзя захватить или унизить.
Ситуация на Донбассе: коротко
- Российские наемники 26 февраля 14 раз нарушили режим тишины на Донбассе.
- Боевики били из запрещенного вооружения.
- В результате вражеских обстрелов пострадали 9 украинских воинов. Еще 1 боец ВСУ подорвался на неизвестном взрывном устройстве.
- Оккупанты также не пропустили на Донбасс гуманитарный груз ООН.
- Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе ждет реакции государств-партнеров на обострение.
Поделиться новостью