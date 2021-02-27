Алексей Данилов уверен, что украинцы не боятся ответа президента России Путина на санкции против Виктора Медведчука и компании. Никакие шаги главы страны-агрессора не напугают граждан Украины.

Секретарь СНБО отметил, что наша страна с 2014 года находится в состоянии войны, нас нечем пугать. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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То, что делает этот господин (Путин – 24 канал), начиная с 2014 года на территории нашей страны, когда они захватили Крым, когда они развязали войну на территории Донецкой и Луганской областей. Чем нас еще можно испугать? Мы находимся в состоянии войны фактически. Да, она не объявлена, но это же происходит с 2014 года,

– сказал Алексей Данилов.

Украинцы не раз доказывали волю к свободе

Секретарь Совета нацбезопасности подчеркнул, украинцы действительно имеют генетическую волю к свободе и неоднократно это доказывали.

Он добавил, что украинский народ может еще раз ее доказать, ведь мы не русские – нас нельзя захватить или унизить.

Обратите внимание! В 2014 году Россия начала полномасштабную агрессию против Украины. Она оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе.

Ситуация на Донбассе: коротко



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала