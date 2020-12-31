Украина – НАТО 2020: партнерская поддержка и важные реформы
2020 год удивил неприятными сюрпризами как Украину, так и весь мир. В то же время продемонстрировал, насколько важны единство и солидарность государств во времена глобального кризиса. Международные организации, в том числе и НАТО, – адаптировались к новым вызовам.
Несмотря на пандемию, Альянс продолжал поддерживать Киев в оборонных реформах. А украинской армии удалось внедрить целый ряд важных принципов и стандартов НАТО. Мы подвели итоги больших и ежедневных преобразований в области безопасности за последний год. Подробнее об этом – в программе "Фактор безопасности" на 24 канале.
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Итоги 2020 года
► Помощь в борьбе с COVID-19
Когда границы закрылись, поддержка государств и международных организаций, прежде всего НАТО, усилилась. Североатлантический Альянс в очередной раз доказал: НАТО – это не только о коллективной обороне в условиях военных конфликтов. Партнерство позволяет бороться и с новым невидимым врагом.
Год назад мы и представить не могли насколько кардинально 2020 год изменит наши жизни. Поэтому НАТО пришлось адаптироваться и быть максимально гибким,
– рассказала директор Центра информации НАТО Винета Кляйне.
Военные НАТО помогали медикам в борьбе с коронавирусом:
- возводили полевые госпитали;
- перевозили тяжелобольных пациентов;
- Альянс выделил Украине 500 тысяч евро;
- Киев получил несколько траншей гуманитарной помощи со средствами защиты.
В то же время свою помощь предложила и Украина. Весной, когда инфекция охватила Италию, на помощь тамошним врачам прибыли отечественные медики. А украинские грузовые самолеты доставляли медицинское оборудование в пострадавшие страны НАТО.
Помощь в борьбе с коронавирусом / Фото НАТО
► Развитие отношений с Украиной
Несмотря на карантинные ограничения и закрытые границы, политический диалог с Киевом был эффективным в течение всего года – отмечает глава представительства НАТО в Украине Александер Винников. Офис Альянса в Киеве он возглавляет уже более 4 лет. И за работу в Украине признали Институтом мировой политики одним из 10 лучших послов. Сейчас же дипломат убеждает: хотя воплотить в жизнь удалось не все запланированное, Альянс не прекратил развивать более тесные отношения с Украиной.
Именно Украина среди государств-партнеров Альянса получает больше всего помощи в рамках трастовых фондов НАТО. В общем пакете – 16 различных программ с бюджетом в более 40 миллионов евро.
В 2020 году через трастовые фонды Киев получил помощь в медицинской реабилитации раненых военных, развивал способности в логистике и стандартизации, осваивал лучшие практики и опыт союзников в командовании. Страны НАТО и в дальнейшем помогают Украине безопасно утилизировать устаревшее и опасное вооружение и боеприпасы.
► Противодействие фейкам
В течение 2020 года Украина и НАТО усилили противодействие дезинформации. Украина уже имеет опыт в борьбе с информационной агрессией и гибридными вызовами. Самым эффективным инструментом борьбы с ложными сведениями в НАТО считают стратегические коммуникации. То есть, сочетание всех информационных возможностей государства: от публичной дипломатии до связей с общественностью.
Важную роль в этом процессе играет Центр информации и документации НАТО. В этом году он получил новую руководительницу. Дипломат из Латвии Винета Кляйне заменила на посту Барбору Маронкову.
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Еще с 2016 года действует Платформа Украина – НАТО по изучению опыта противодействия гибридной войне. В Альянсе прекрасно понимают: безопасность государства зависит не только от боеспособности вооруженных сил.
► Войска и стандарты НАТО
Украинское войско продолжает переход на стандарты НАТО. По принципам стран Альянса Министерство обороны осуществляет демократический контроль над войском и формирует оборонную политику. Зато Вооруженные силы – реализовывают ее.
Курс на НАТО / Фото Getty Images
Именно поэтому в начале 2020 года разделили полномочия главнокомандующего Вооруженных Сил и начальника Генерального штаба ВСУ. Такие изменения позволили внедрить новую объединенную систему управления армией по образцу стран НАТО.
В этом году удалось завершить переход украинских Вооруженных сил на J-структуры. Когда в органы управления штабов вовлечены офицеры всех родов войск. В Альянсе обещают и впредь оказывать Украине поддержку и помогать внедрять стандарты.
►"Объединенные усилия – 2020"
Осенью состоялись стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия-2020". В рамках маневров Украина доказала готовность дать отпор агрессору, заручившись международной поддержкой. Эти военные учения по размаху стали уникальными. К учениям привлекли почти 12 тысяч армейцев.
"Объединенные усилия – 2020" / Фото intv
► Новый статус Киева
Усилия Украины оценили в НАТО и в июне 2020 года Киев получил статус партнера с расширенными возможностями. До сих пор его имели только 6 стран мира. В Альянсе убеждают: это важный сигнал доверия со стороны НАТО. Союзники признают вклад Киева в коллективную безопасность в Европе и в мире.
► Стратегия национальной безопасности
Впервые за последние 5 лет президент принял Стратегию национальной безопасности. Согласно документу, наше государство стремится к миру, а человек, его жизнь и здоровье, честь, достоинство, и безопасность – провозглашены высшей ценностью. В основе стратегии – 3 основы:
- сдерживание,
- устойчивость,
- взаимодействие.
Новая стратегия открыла путь к принятию еще одного важного документа – военной доктрины. А Министерство обороны в 2020 году впервые начало разрабатывать идею "тотальной обороны". Когда к защите государства привлечено не только войско, а все украинское общество.
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В Североатлантическом альянсе признают и приветствуют успехи, которых достигла Украина в реформах. Однако впереди наше государство должно осуществить еще большое количество изменений на пути к евроатлантической интеграции.
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