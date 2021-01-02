Отношения между Украиной и США: в Киеве нарабатывают новую дорожную карту
Украина нарабатывает новую дорожную карту двусторонних отношений с США. Приоритетной задачей перед Киевом стоит выстраивание эффективного диалога с новой администрацией страны на всех уровнях, в том числе и высшем.
Также Украина будет налаживать контакты с представителями обновленного Конгресса США. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины и дипломатический советник главы государства Игорь Жовква, информирует ZN.UA.
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Что сказал Жовква
Мы нарабатываем новую содержательную Дорожную карту двусторонних отношений, которую должны обсудить и начать реализовывать уже в 2021 году... На повестке дня остается официальный визит президента Украины в США,
– подчеркнул он.
Заместитель добавил, что важно также наладить системный диалог с представителями американского Конгресса. Это нужно для того, чтобы обновленная политика США способствовала укреплению трансатлантического единства, усилению НАТО, расширению и укреплению политики поддержки Украины.
Кроме того, команда президента работает над разработкой и реализацией новых экономических проектов между Украиной и США в сфере сельского хозяйства, энергетики и информационных технологий.
Какие направления сотрудничества с Украиной декларировал Байден
Джо Байден, который победил на президентских выборах в США в 2020 году, набрав 306 голосов выборщиков, еще во время предвыборной кампании обозначил свои будущие отношения с Украиной.
- Он пообещал добиться окончания войны на Донбассе. Для этого Байден будет работать с европейскими союзниками, чтобы "поддержать Украину, которая стремится к суверенному, демократическому и процветающему будущему, которого она заслуживает".
- Оказать военную помощь Украине, в том числе и оружие, чтобы помочь защитить себя от агрессии России.
- Будущий президент США также имеет в планах всячески поощрять украинское правительство, бизнес и общество к борьбе с коррупцией. Он хочет, чтобы "украинские граждане могли пользоваться верховенством права и экономическими возможностями".
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