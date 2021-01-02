Украина нарабатывает новую дорожную карту двусторонних отношений с США. Приоритетной задачей перед Киевом стоит выстраивание эффективного диалога с новой администрацией страны на всех уровнях, в том числе и высшем.

Также Украина будет налаживать контакты с представителями обновленного Конгресса США. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины и дипломатический советник главы государства Игорь Жовква, информирует ZN.UA.

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Что сказал Жовква

Мы нарабатываем новую содержательную Дорожную карту двусторонних отношений, которую должны обсудить и начать реализовывать уже в 2021 году... На повестке дня остается официальный визит президента Украины в США,

– подчеркнул он.

Заместитель добавил, что важно также наладить системный диалог с представителями американского Конгресса. Это нужно для того, чтобы обновленная политика США способствовала укреплению трансатлантического единства, усилению НАТО, расширению и укреплению политики поддержки Украины.

Кроме того, команда президента работает над разработкой и реализацией новых экономических проектов между Украиной и США в сфере сельского хозяйства, энергетики и информационных технологий.

Какие направления сотрудничества с Украиной декларировал Байден

Джо Байден, который победил на президентских выборах в США в 2020 году, набрав 306 голосов выборщиков, еще во время предвыборной кампании обозначил свои будущие отношения с Украиной.

Он пообещал добиться окончания войны на Донбассе. Для этого Байден будет работать с европейскими союзниками, чтобы "поддержать Украину, которая стремится к суверенному, демократическому и процветающему будущему, которого она заслуживает".

Оказать военную помощь Украине, в том числе и оружие, чтобы помочь защитить себя от агрессии России.

Будущий президент США также имеет в планах всячески поощрять украинское правительство, бизнес и общество к борьбе с коррупцией. Он хочет, чтобы "украинские граждане могли пользоваться верховенством права и экономическими возможностями".

Обратите внимание! Конгресс США 6 января 2021 года должен сертифицировать результаты выборов. Инаугурация Байдена состоится 20 января 2021 года. Из-за пандемии ее масштабы будут значительно скромнее, чем церемонии предыдущих глав Белого дома. Однако, Трамп все еще противится победе Байдена и на 6 января созывает "большой митинг протеста". Подробнее об этом – читайте по ссылке.