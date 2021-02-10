Пророссийские боевики на Донбассе 10 февраля обстреляли позиции ВСУ. Из-за этого один украинский военный получил ранения. Украина уже обратилась к мониторинговой миссии ОБСЕ.

Сейчас раненный украинский защитник находится в удовлетворительном состоянии. Важно Перемирия не было: эксперты откровенно прокомментировали эскалацию на Донбассе Украинская сторона СЦКК с использованием координационного механизма ввела режим тишины в обоих участках фронта и направила соответствующую НОТУ в СММ ОБСЕ,

– говорится в сообщении. Что известно о ранении бойца ► Боевики прицельно обстреляли позиции Вооруженных сил Украины вблизи Песков. ► Раненого военного быстро отвезли в больницу. ► На обстрелы оккупантов наши бойцы ответили. Обратите внимание! С начала 2021 года боевики ежедневно нарушают режим тишины. Из-за этого на Донбассе уже погибли 6 украинских военных. Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что несмотря на регулярные обстрелы оккупантов, нет оснований говорить о срыве перемирия.

Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала