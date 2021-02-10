Украина направила ноту в ОБСЕ из-за ранения военного на Донбассе
Пророссийские боевики на Донбассе 10 февраля обстреляли позиции ВСУ. Из-за этого один украинский военный получил ранения. Украина уже обратилась к мониторинговой миссии ОБСЕ.
Сейчас раненный украинский защитник находится в удовлетворительном состоянии.
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Украинская сторона СЦКК с использованием координационного механизма ввела режим тишины в обоих участках фронта и направила соответствующую НОТУ в СММ ОБСЕ,
– говорится в сообщении.
Что известно о ранении бойца
► Боевики прицельно обстреляли позиции Вооруженных сил Украины вблизи Песков.
► Раненого военного быстро отвезли в больницу.
► На обстрелы оккупантов наши бойцы ответили.
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