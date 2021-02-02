Президент Зеленский ввел санкции против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака. Ограничения касаются и телеканалов нардепа от ОПЗЖ – 112, ZIK и NewsOne. По информации СМИ, санкции задели даже самолеты, которыми пользуются Козак и Медведчук.

Источник: "Зеркало недели"

Этими самолетами и Козак, и Медведчук пользовались для полетов в Россию.

К теме Зеленский на 5 лет ввел санкции против Тараса Козака – соратника Медведчука

Самолетами совершали прямые перелеты в Россию

Санкции в отношении самолетов наложили еще 29 января.

Как сообщили СМИ высокопоставленные источники в Службе безопасности Украины, после того, как против лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" ввели американские санкции, воздушные судна перерегистрировали в Молдове.

Отметим, что прямые перелеты в Россию, в Украине запрещены.

Важно! После наложения санкций, самолеты больше не смогут входить в воздушное пространство Украины, осуществлять посадку и брать на борт пассажиров.

Главное о санкциях против Тараса Козака