Украина наложила санкции и на самолеты Козака и Медведчука, – СМИ
Президент Зеленский ввел санкции против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака. Ограничения касаются и телеканалов нардепа от ОПЗЖ – 112, ZIK и NewsOne. По информации СМИ, санкции задели даже самолеты, которыми пользуются Козак и Медведчук.
Источник: "Зеркало недели"
Этими самолетами и Козак, и Медведчук пользовались для полетов в Россию.
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Самолетами совершали прямые перелеты в Россию
Санкции в отношении самолетов наложили еще 29 января.
Как сообщили СМИ высокопоставленные источники в Службе безопасности Украины, после того, как против лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" ввели американские санкции, воздушные судна перерегистрировали в Молдове.
Отметим, что прямые перелеты в Россию, в Украине запрещены.
Главное о санкциях против Тараса Козака
- 2 февраля стало известно о решении СНБО ввести персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Указ подписал президент Владимир Зеленский.
- Срок действия санкций - 5 лет.
- Также санкции распространили на региональные вещатели под брендом телеканалов NewsOne, ZIK и 112.
- По состоянию на вечер 2 февраля каналы Козака перестали транслироваться.
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