Украина начала осуществлять мониторинг выбросов парниковых газов на промышленных установках. Соответствующий закон вступил в силу 1 января 2021 года.

Его принятие стало предпосылкой для осуществления мероприятий по борьбе с изменением климата. Они основываются, в частности, на опыте ЕС, отметил председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

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Говорится, например, о введении системы торговли квотами на выбросы парниковых газов. Для этого требуется создание порядка мониторинга эмиссии парниковых газов, а также ведение отчетности.

Важно, что действующий закон создает основы для существования системы мониторинга, отчетности и верификации выбросов. Она, в частности, позволит:

получать точную информацию по объемам эмиссии парниковых газов от производственных установок;

обеспечить контроль за выбросами, а также иметь возможность их ограничивать;

внедрить обязательную методику расчета эмиссии парниковых газов.

Госэкоинспекция будет изучать все необходимые данные по выбросам в отчетах и ​​планах мониторинга. После того, как предприятия подали соответствующие документы, ГЭИ имеет право инициировать внеплановую проверку.

Что следует знать о парниковых газах

В атмосфере они играют ту же роль, что и стеклянные стенки оранжереи – пропускают часть солнечных лучей и удерживают их над землей. Благодаря этому тепло не рассеивается вокруг всей планеты.

Такие свойства присущи только небольшой группе атмосферных газов, в частности, двуокиси углерода и метана. Чтобы обеспечить терморегуляторное явление, достаточно их небольшого количества.

Важно! Если же действие парникового эффекта избыточно, стенки становятся слишком толстыми и в оранжерее, как и на земле, становится все горячее. Поэтому следить за этим – крайне важно.