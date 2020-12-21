Кабинет Министров Украины намерен временно ограничить авиасообщение с Великобританией из-за распространения в стране нового штамма COVID-19. Мутировавший коронавирус более агрессивный и заразный, чем обычный.

Соответствующее решение Кабмин примет сегодня, 21 декабря. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники в правительстве.

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Украина ограничит авиасообщение

Кабмин планирует временно ограничить авиасообщение с Великобританией в связи с новым штаммом коронавируса,

– говорится в материале.

Что известно о новом штамме коронавируса в Великобритании

Мутировавший коронавирус может быть заразнее на 70%.

Он распространяется быстрее, чем уже известный вирус.

В Великобритании новым штаммом коронавируса заразились более тысячи человек.

С 20 декабря в Лондоне и двух графствах на юго-востоке Англии, где обнаружили больше всего случаев заражения, ввели локдаун.

Обратите внимание! Из-за стремительного распространения мутировавшего коронавируса 21 декабря правительство Великобритании соберется на экстренное заседание. Сообщение с Туманным Альбионом уже ограничили 30 стран мира.