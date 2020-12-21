Прекратит ли Украины авиасообщение с Великобританией из-за мутации коронавируса
Кабинет Министров Украины намерен временно ограничить авиасообщение с Великобританией из-за распространения в стране нового штамма COVID-19. Мутировавший коронавирус более агрессивный и заразный, чем обычный.
Соответствующее решение Кабмин примет сегодня, 21 декабря. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники в правительстве.
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Украина ограничит авиасообщение
Кабмин планирует временно ограничить авиасообщение с Великобританией в связи с новым штаммом коронавируса,
– говорится в материале.
Что известно о новом штамме коронавируса в Великобритании
- Мутировавший коронавирус может быть заразнее на 70%.
- Он распространяется быстрее, чем уже известный вирус.
- В Великобритании новым штаммом коронавируса заразились более тысячи человек.
- С 20 декабря в Лондоне и двух графствах на юго-востоке Англии, где обнаружили больше всего случаев заражения, ввели локдаун.
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