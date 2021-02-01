Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает возможность возвращения Украины к адаптивному карантину.

Источник пресс-служба президента Украины

После завершения локдауна по всей территории Украины начал действовать общенациональный карантин. Автоматически все области попали в оранжевую зону.

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В правительстве говорят о возвращении к адаптивному карантину

Правительство планирует более детально изучить этот вопрос и принять соответствующее решение,

– отметил Шмыгаль.

По его словам, Кабмин планирует более детально изучить этот вопрос и принять соответствующее решение.

Напомним, ранее о возвращении к адаптивному карантина говорил и глава Министерства здравоохранения Максим Степанов. Он отмечал, что к таким ограничениям могут прибегнуть примерно через 1,5 недели после окончания локдауна 25 января.

Что известно об адаптивном карантине

Он предусматривает разделение территории Украины на 4 эпидемиологические зоны: красную, оранжевую, желтую и зеленую.

Для каждой из зон предусмотрены свои карантинные ограничения.

Наиболее суровые они в красной зоне. Тогда определенный населенный пункт фактически живет в режиме локдауна.

Ранее карантинные зоны устанавливали на 14 суток.



Какие ограничения действовали в разных карантинных зонах ранее / Инфографика 24 канала