Украина может вернуться к адаптивному карантину: есть регионы для желтой и зеленой зон
Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает возможность возвращения Украины к адаптивному карантину.
Источник пресс-служба президента Украины
После завершения локдауна по всей территории Украины начал действовать общенациональный карантин. Автоматически все области попали в оранжевую зону.
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В правительстве говорят о возвращении к адаптивному карантину
Правительство планирует более детально изучить этот вопрос и принять соответствующее решение,
– отметил Шмыгаль.
По его словам, Кабмин планирует более детально изучить этот вопрос и принять соответствующее решение.
Что известно об адаптивном карантине
- Он предусматривает разделение территории Украины на 4 эпидемиологические зоны: красную, оранжевую, желтую и зеленую.
- Для каждой из зон предусмотрены свои карантинные ограничения.
- Наиболее суровые они в красной зоне. Тогда определенный населенный пункт фактически живет в режиме локдауна.
- Ранее карантинные зоны устанавливали на 14 суток.
Какие ограничения действовали в разных карантинных зонах ранее / Инфографика 24 канала
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