Украина может получить доступ к поездкам в ЕС: первые детали
Украина имеет большие шансы получить доступ к поездкам в Евросоюз. Ситуация может улучшиться уже в конце весны.
Источник: ТСН
Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина рассказала, что 25 января состоялось заседание Совета ЕС министров иностранных дел.
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Динамика спада заболеваемости коронавирусом говорит, что у нас большие шансы подняться в список стран, которые будут иметь доступ к поездкам в ЕС,
– подчеркнула Стефанишина.
Что еще сказала Стефанишина
- Подтверждение этому можно заметить по результатам либерализации поездок между первой и второй волнами коронавируса.
- Когда происходит общеевропейский спад заражения коронавирусом, многие страны дают индивидуальный доступ ряду стран. В Частности, Украине.
- Современная динамика в Украине и Европе вселяет надежду, что в конце весны "мы будем иметь более широкий доступ, чем сейчас".
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