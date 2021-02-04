Украина имеет большие шансы получить доступ к поездкам в Евросоюз. Ситуация может улучшиться уже в конце весны.

Источник: ТСН

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина рассказала, что 25 января состоялось заседание Совета ЕС министров иностранных дел.

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Динамика спада заболеваемости коронавирусом говорит, что у нас большие шансы подняться в список стран, которые будут иметь доступ к поездкам в ЕС,

– подчеркнула Стефанишина.

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