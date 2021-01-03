Украина может получить американский сжиженный газ из Хорватии
В начале 2021 года танкер из США поставил первую партию сжиженного газа на плавучий LNG-терминал в Хорватии. Теперь оператор газотранспортной системы хочет транспортировать его в Украину.
Сейчас Украина и венгерский оператор ГТС работают над созданием гарантированных мощностей для транспортировки газа из этого терминала в Украине. Об этом сообщил председатель оператора ГТС Сергей Макогон в фейсбуке.
Важно Освобождение от российской газовой иглы: в Хорватии запустили терминал сжиженного газа из США
Сейчас нет точной информации, когда американский газ появится в Украине.
Это создаст дополнительный маршрут поставок газа в страну из альтернативных источников, укрепит нашу энергетическую безопасность,
– объяснил Макогон.
Что известно о LNG-терминале
- Это плавучий терминал мощностью 2,6 миллиарда кубометров газа в год.
- Поразительно, но его мощности на следующие 3 года уже распродали полностью, до 2027 года – на 80%, а к 2035 году – на 50%.
- LNG-терминал на острове Крк должен помочь Хорватии диверсифицировать поставки природного газа, как и некоторым странам Центральной Европы (в частности, Венгрии).
- До последнего времени Хорватия зависела от российского газа и собственной добычи.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter