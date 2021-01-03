В начале 2021 года танкер из США поставил первую партию сжиженного газа на плавучий LNG-терминал в Хорватии. Теперь оператор газотранспортной системы хочет транспортировать его в Украину.

Сейчас Украина и венгерский оператор ГТС работают над созданием гарантированных мощностей для транспортировки газа из этого терминала в Украине. Об этом сообщил председатель оператора ГТС Сергей Макогон в фейсбуке.

Важно Освобождение от российской газовой иглы: в Хорватии запустили терминал сжиженного газа из США

Сейчас нет точной информации, когда американский газ появится в Украине.

Это создаст дополнительный маршрут поставок газа в страну из альтернативных источников, укрепит нашу энергетическую безопасность,

– объяснил Макогон.

Что известно о LNG-терминале