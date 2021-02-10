Украина может получить от Евросоюза дополнительных 600 миллионов евро финансовой помощи. Однако для этого транша есть несколько важных условий.

Подробнее о них вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис рассказал на пресконференции в Брюсселе.

Важно Украина и ЕС начинают пересматривать торговую часть Соглашения об ассоциации

Как подчеркнул Домбровскис, для предоставления второго транша Украине нужно:

выполнить 8 структурных мероприятий;

достичь позитивного прогресса с МВФ.

"Предоставление транша потребует выполнения структурных мер, которые Украина обязалась реализовать. Во-вторых, надо достичь позитивного прогресса с МВФ в рамках программы stand-by", – объяснил он.

Заметим, что летом 2020 года МВФ утвердил новую программу stand-by для Украины, продолжительностью в 18 месяцев. Ее сумма достигает примерно 5 миллиардов долларов.

Очень важно обеспечивать судебную реформу, сделать антикоррупционную инфраструктуру действенной и улучшать инвестиционный климат,

– подчеркнул президент Еврокомиссии.

Что говорят в ЕС о реформах в Украине

Ранее Домбровскис выступил от имени главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Он подчеркнул, что Евросоюз оценивает прогресс в процессе реформ в Украине, однако их продолжает тормозить коррупция.

В ЕС призвали Украину остановить контрабанду, отметив, что от нее "выиграют только преступники и олигархи". Также там отметили, что НАБУ должно быть полностью независимым.