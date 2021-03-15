Украина может победить технологическим подходом, – Кабаненко о войне на Донбассе
За последний период в Украине начали больше внимания уделять оружию, военной технике. А также – аспектам подготовки личного состава.
Источник:Военное телевидение Украины
Украина должна принимать больше технологических решений, которые позволят опережать сторону противника и побеждать. Такое мнение высказал в интервью "11 вопросов" предприниматель и адмирал в отставке Игорь Кабаненко.
Полное интервью Серьезное бремя и ответственность: Кабаненко рассказал о работе адмирала
Украина может победить технологическим подходом
По его словам, Россия может действовать непредсказуемо. На это повлияют в частности технологии.
В современных условиях наша армия может победить только качеством, то есть технологическим подходом,
– отметил Кабаненко.
Что делать, чтобы об армии не забыли
Он также отметил, что после окончания войны нужно делать комплекс мер, чтобы об украинской армии не забыли:
- во-первых, Вооруженные силы Украины должны становиться более публичными относительно стратегических коммуникаций;
- во-вторых, нужна правительственная поддержка в широком понимании (Верховной Рады, правительства, администрации президента).
Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала
Интервью с Игорем Кабаненко: смотрите видео
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