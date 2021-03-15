За последний период в Украине начали больше внимания уделять оружию, военной технике. А также – аспектам подготовки личного состава.

Украина должна принимать больше технологических решений, которые позволят опережать сторону противника и побеждать. Такое мнение высказал в интервью "11 вопросов" предприниматель и адмирал в отставке Игорь Кабаненко.

Полное интервью Серьезное бремя и ответственность: Кабаненко рассказал о работе адмирала

Украина может победить технологическим подходом

По его словам, Россия может действовать непредсказуемо. На это повлияют в частности технологии.

В современных условиях наша армия может победить только качеством, то есть технологическим подходом,

– отметил Кабаненко.

Что делать, чтобы об армии не забыли

Он также отметил, что после окончания войны нужно делать комплекс мер, чтобы об украинской армии не забыли:

во-первых, Вооруженные силы Украины должны становиться более публичными относительно стратегических коммуникаций;

во-вторых, нужна правительственная поддержка в широком понимании (Верховной Рады, правительства, администрации президента).



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

Интервью с Игорем Кабаненко: смотрите видео