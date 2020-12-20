Бывший пленник Кремля Олег Сенцов убежден, что вода в Крыму оказалась единственным рычагом, которым Украина может влиять на Россию. Он даже в шутку предложил менять бочку воды на одного заключенного путинского режима.

Были также вопросы электроэнергии и продуктов, но Россия смогла их заместить. Об этом Олег Сенцов рассказал в интервью проекту "Рандеву с Яниной Соколовой".

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Какие политические все эти штуки не могут длиться долго. Когда в Крыму не идет война, а там она не идет, имею в виду активные боевые действия, это отходит на второй план. Тогда этот вопрос уже не столь актуален, и мировое общество, к сожалению, не уделяет ему столько внимания,

– подчеркнул режиссер.

Впрочем, рычаг влияния нашелся – это крымская вода. Бывший пленник Кремля убежден, что Украине следует проявить политическую волю, чтобы держать этот рычаг и давить на Россию.

На вопрос ведущей, что в Крыму есть много людей, которые против оккупации, но их тоже затрагивает дефицит воды, Олег Сенцов с улыбкой предложил менять бочку воды на одного пленного.

Янина Соколова отметила, что таким образом Украина сможет вернуть все сотни пленных, а русских обеспечить водой всего на несколько часов. Тогда экс-пленный согласился, что в таком случае за пленного можно даже цистерну воды давать.

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Олег Сенцов также рассказал, что среди его знакомых в Крыму, которые имели "проукраинскую или просто адекватную позицию", давно уехали.

На полуострове остались буквально несколько человек, которые не смогли выехать из-за определенных обстоятельств. С ними украинский режиссер общается нерегулярно, но они часто говорят именно о воде.

Информация последних дней для меня от знакомых – это мечта о том, чтобы прийти домой, набрать ванну горячей и чистой воды и помыться. Это уже мечта,

– заявил Олег Сенцов.

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