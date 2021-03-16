Народные избранники предлагают денонсировать Харьковские соглашения между Украиной и Россией. Соответствующий законопроект уже зарегистрировали в Верховной Раде.

Сейчас документ находится на рассмотрении комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Важно СБУ провела обыски в Верховной Раде, Кабмине и СНБО из-за Харьковских соглашений

Что известно о законопроекте

Законопроект № 0095 "О денонсации соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины" внесли в Раду 12 марта.

Его инициаторами выступили народные депутаты от президентской партии "Слуга народа" – Олег Дунда и Александр Аликсийчук.

В пояснительной записке говорится о том, что денонсация соглашения позволит уменьшить риски, связанные с национальной безопасностью Украины.

Справка. Денонсация – это прекращение действия международного договора. Государство, которое денонсирует соглашение, должно уведомить об этом другое – в соответствии с обусловленными порядком и сроками.

Украина уже пыталась денонсировать соглашения

В 2014 году в Москве заявили, что Харьковские соглашения не имеют смысла, ведь Кремль получил фактический контроль над Крымом. Годом ранее Верховная Рада провалила попытку отмены договоренностей.

Часть членов тогдашнего парламентского большинства считала, что это сузит возможности добиваться через международные суды компенсации от России за ущерб, причиненный в украинском Крыму.

Что стоит знать о Харьковских соглашениях

Документ подписали Дмитрий Медведев и Виктор Янукович в апреле 2010 года – говорилось о продлении срока базирования российского флота в Крыму на 25 лет.

После эти договоренности ратифицировала Верховная Рада – соответствующее решение тогда поддержали 236 народных депутатов.

В 2014 году Генпрокуратура открыла дело из-за этих соглашений. Еще через 7 лет дело о предполагаемой госизмене из-за заключения соглашений открыла СБУ.



Кто голосовал за Харьковские соглашения / Инфографика 24 канала

2014 року Росія деносувала угоду. В Москві заявили, що вона немає сенсу, адже Кремль отримав фактичний контроль над Кримом. В Україні 2013 року депутати провалили спробу скасування домовленостей. Частина членів тогочасної парламентської більшості вважала, що це звузить можливості домагатися через міжнародні суди компенсації від Росії за шкоду заподіяну у Криму .

2014 року Росія деносувала угоду. В Москві заявили, що вона немає сенсу, адже Кремль отримав фактичний контроль над Кримом. В Україні 2013 року депутати провалили спробу скасування домовленостей. Частина членів тогочасної парламентської більшості вважала, що це звузить можливості домагатися через міжнародні суди компенсації від Росії за шкоду заподіяну у Криму .