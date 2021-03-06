Украинские военные – готовы к сопротивлению стране-агрессору России в любой точке. Ведь последняя имеет непосредственное отношение к событиям, которые происходят на востоке Украины.

Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, обострение ситуации на Донбассе – прямое подтверждение причастности России. Кремль не только направляет свои войска на восток Украины, но и руководит ими там.

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Готова ли к этому Украина

По словам Данилова, украинское войско – готово к сопротивлению стране-агрессору в любой точке.

А что касается их планов по противодействию нашим активным действиям, то посмотрим. Мы разрабатываем различные сценарии, и на любые действия России у нас будет достойный ответ. И не только президента, СНБО, а всего украинского народа,

– подчеркнул он.

Секретарь СНБО добавил, что в свое время второй президент Леонид Кучма написал книгу "Украина – не Россия".

"Я трактую эти слова в таком ключе: мы – не россияне, украинцы – совсем другие люди. Украинцы за свободу готовы отдавать свою жизнь. Мы являемся свободными людьми и частью большой Европы", – подытожил он.

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Обострение на Донбассе: главное

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