Украина на любые действия России даст достойный ответ, – Данилов
Украинские военные – готовы к сопротивлению стране-агрессору России в любой точке. Ведь последняя имеет непосредственное отношение к событиям, которые происходят на востоке Украины.
Источник:Укринформ
Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, обострение ситуации на Донбассе – прямое подтверждение причастности России. Кремль не только направляет свои войска на восток Украины, но и руководит ими там.
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Готова ли к этому Украина
По словам Данилова, украинское войско – готово к сопротивлению стране-агрессору в любой точке.
А что касается их планов по противодействию нашим активным действиям, то посмотрим. Мы разрабатываем различные сценарии, и на любые действия России у нас будет достойный ответ. И не только президента, СНБО, а всего украинского народа,
– подчеркнул он.
Секретарь СНБО добавил, что в свое время второй президент Леонид Кучма написал книгу "Украина – не Россия".
"Я трактую эти слова в таком ключе: мы – не россияне, украинцы – совсем другие люди. Украинцы за свободу готовы отдавать свою жизнь. Мы являемся свободными людьми и частью большой Европы", – подытожил он.
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Обострение на Донбассе: главное
- Перемирие на территории Донбасса началось 27 июля 2020 года.
- С тех пор боевики постоянно открывают огонь по украинским позициям. Правда, сначала их обстрелы были одиночными, неприцельными и не представляли опасность для жизни украинских защитников.
- Ситуация кардинально изменилась в 2021 году. Сначала было много раненых, а потом начались и жертвы. Уже Украина за 2 месяца потеряла по меньшей мере 16 воинов. Для сравнения: в 2020 году за август – конец декабря было 13 жертв среди военных ОС.
- Боевики же потеряли в феврале лишь 19 человек. И все потери – небоевые. В основном, их смерти случаются из-за злоупотребления алкоголем.
- В Объединенных силах обострение связывают с ротацией пророссийских наемников.
- Из-за эскалации на Донбасс ездили главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак и президент Владимир Зеленский. Также несколько раз Украина срочно созывала минскую ТКГ.
- Недавно боевики заявили, что будут открывать предупредительный огонь. Таким образом, Кремль фактически вышел из "Минска".
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