Мощный шаг в ЕС: Украина и Литва подписали документы о сотрудничестве
В четверг, 18 марта, Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа подписали Совместную декларацию относительно европейской перспективы Украины.
Источник:24 канал
Декларация документально зафиксировала одобрение европейской перспективы Украины со стороны Литвы. В частности, поддержку при подаче заявки на членство в Евросоюзе.
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Литва поддержит Украину, когда Украина решит подать заявку на членство в Евросоюзе,
– процитировал сделку Зеленский.
По словам украинского лидера, это качественно новый подход к формированию повестки дня отношений Украины и стран Евросоюза.
Зеленский подчеркнул, что полноправное членство Украины в ЕС "нельзя откладывать в долгий ящик".
"Украина в ЕС – это не фантастическая мечта. Это стратегическая достижимая цель", – подытожил президент.
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Что еще сказал Зеленский
- Зеленский отметил, что 2021 год станет годом знаковых и важных событий в отношениях Украины и Литвы.
- Литва видит, какие усилия прилагает Украина для деоккупации Крыма и Донбасса. Он отметил, что еще в 2014 году Литва стала другом, который был познан в беде. Она не побоялась встать на защиту Украины.
- Сейчас на Востоке Украины фиксируют очень тревожные тенденции. В частности, растет количество провокаций и попыток сорвать режим тишины.
- Украина благодарна Литве за поддержку санкций против России.
- В Киеве Науседа ознакомился с принципами Крымской платформы.
- В будущем этот опыт поможет сделать все, чтобы больше в мире никто и никогда не смог оккупировать любую территорию.
- Украина и Литва будут работать вместе благодаря процветанию их народов.
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