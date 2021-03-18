В четверг, 18 марта, Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа подписали Совместную декларацию относительно европейской перспективы Украины.

Декларация документально зафиксировала одобрение европейской перспективы Украины со стороны Литвы. В частности, поддержку при подаче заявки на членство в Евросоюзе.

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Литва поддержит Украину, когда Украина решит подать заявку на членство в Евросоюзе,

​– процитировал сделку Зеленский.

По словам украинского лидера, это качественно новый подход к формированию повестки дня отношений Украины и стран Евросоюза.

Зеленский подчеркнул, что полноправное членство Украины в ЕС "нельзя откладывать в долгий ящик".

"Украина в ЕС – это не фантастическая мечта. Это стратегическая достижимая цель", – подытожил президент.

Обратите внимание! Зеленский также отметил важность максимально реализовать возможности Украины в НАТО. Для этого также необходима поддержка Литвы.

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Что еще сказал Зеленский

Зеленский отметил, что 2021 год станет годом знаковых и важных событий в отношениях Украины и Литвы.

Литва видит, какие усилия прилагает Украина для деоккупации Крыма и Донбасса. Он отметил, что еще в 2014 году Литва стала другом, который был познан в беде. Она не побоялась встать на защиту Украины.

Сейчас на Востоке Украины фиксируют очень тревожные тенденции. В частности, растет количество провокаций и попыток сорвать режим тишины.

Украина благодарна Литве за поддержку санкций против России.

В Киеве Науседа ознакомился с принципами Крымской платформы.

В будущем этот опыт поможет сделать все, чтобы больше в мире никто и никогда не смог оккупировать любую территорию.

Украина и Литва будут работать вместе благодаря процветанию их народов.

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