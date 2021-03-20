Украина – испытательный полигон для гибридных действий России, – Шмыгаль
Украина ощущает поддержку Запада относительно закрытия пророссийских ресурсов, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, во время войны следует четко отличать пропаганду от свободы прессы.
Источник:Кабинет Министров Украины
Об этом глава правительства Украины рассказал в интервью изданию Bild. С журналистами Шмыгаль пообщался во время официального визита в Германию.
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Есть понимание относительно блокирования пророссийских ресурсов
Премьер отметил, что Украину критиковали в 2017 году за запрет российских медиа, хотя на Востоке уже шла война. Теперь ситуация несколько изменилась: в демократическом мире считают, что это правильное решение. Понимание есть и относительно недавнего блокирования каналов пророссийской пропаганды.
Украина является испытательным полигоном для российских гибридных действий. Одна из ключевых ролей здесь отведена дезинформации и пропаганде. Поэтому надо четко отличать пропаганду в гибридной войне от свободы прессы,
– подчеркнул Шмыгаль.
Премьер считает, что цель России – разрушить трансатлантическое единство и расколоть ЕС. Кремль ради этого и стремится создавать атмосферу напряжения в западных обществах. Что касается Германии, то Шмыгаль считает, что в Берлине точно знают, как бороться с вражеской пропагандой.
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В Украине создали Центр противодействия дезинформации
Отметим, что 19 марта президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Центра противодействия дезинформации. Это решение ранее приняли во время заседания СНБО. Новосозданный орган будет бороться прежде всего с российскими фейками и пропагандой.
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