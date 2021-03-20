Украина ощущает поддержку Запада относительно закрытия пророссийских ресурсов, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, во время войны следует четко отличать пропаганду от свободы прессы.

Об этом глава правительства Украины рассказал в интервью изданию Bild. С журналистами Шмыгаль пообщался во время официального визита в Германию.

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Есть понимание относительно блокирования пророссийских ресурсов

Премьер отметил, что Украину критиковали в 2017 году за запрет российских медиа, хотя на Востоке уже шла война. Теперь ситуация несколько изменилась: в демократическом мире считают, что это правильное решение. Понимание есть и относительно недавнего блокирования каналов пророссийской пропаганды.

Украина является испытательным полигоном для российских гибридных действий. Одна из ключевых ролей здесь отведена дезинформации и пропаганде. Поэтому надо четко отличать пропаганду в гибридной войне от свободы прессы,

– подчеркнул Шмыгаль.

Премьер считает, что цель России – разрушить трансатлантическое единство и расколоть ЕС. Кремль ради этого и стремится создавать атмосферу напряжения в западных обществах. Что касается Германии, то Шмыгаль считает, что в Берлине точно знают, как бороться с вражеской пропагандой.

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В Украине создали Центр противодействия дезинформации

Отметим, что 19 марта президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Центра противодействия дезинформации. Это решение ранее приняли во время заседания СНБО. Новосозданный орган будет бороться прежде всего с российскими фейками и пропагандой.

Важно! 2 февраля СНБО ввел санкции против нардепа "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака. Под ограничения попали и его каналы, которые называют "пулом Медведчука". Остановили вещание "112 Украина", NewsOne и ZIK. Кассационный админсуд Верховного Суда не удовлетворил иск и признал указ президента относительно каналов таким, что нарушает права граждан.