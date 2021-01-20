Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы инициирует создание Крымской платформы. Делать это будут после консультаций с Министерством иностранных дел.

Крымская платформа в ПАСЕ

О новых планах по Крымской платформе рассказала глава украинской делегации, народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева, сообщает "Радіо Свобода".

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По ее словам, делегация прибегнет к этому после консультаций с МИД.

Это непосредственно новая инициатива по неформальной платформе поддержки темы Крыма, Крымского полуострова и прав человека, что является одним из форпостов деятельности ПАСЕ,

– отметила Мезенцева.

Она также добавила, что это неформальная платформа поддержки. В ПАСЕ она будет иметь такое же название – Крымская платформа.

"Мы будем уже по результатам сегодняшней (20 января – 24 канал) онлайн-конференции информировать наших потенциальных партнеров для этой инициативы, то есть депутатов ПАСЕ, чтобы они к такой платформе приобщались", – добавила глава украинской делегации.

Нардеп также напомнила, что в ПАСЕ уже работает тематическая платформа Baltic Plus, в состав которой входят делегаты Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии и Украины.

Но мы с коллегами подумали, что Крым, права человека и ситуацию в Крыму, а точнее, реинтеграцию и вопросы нарушения прав человека мы должны выделить в другое измерение,

– пояснила Мезенцева.

И подчеркнула, что по этому направлению следует активно работать.

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Что известно о Крымской платформе