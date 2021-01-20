Украина инициирует создание Крымской платформы на уровне ПАСЕ, – Мезенцева
Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы инициирует создание Крымской платформы. Делать это будут после консультаций с Министерством иностранных дел.
Крымская платформа в ПАСЕ
О новых планах по Крымской платформе рассказала глава украинской делегации, народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева, сообщает "Радіо Свобода".
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По ее словам, делегация прибегнет к этому после консультаций с МИД.
Это непосредственно новая инициатива по неформальной платформе поддержки темы Крыма, Крымского полуострова и прав человека, что является одним из форпостов деятельности ПАСЕ,
– отметила Мезенцева.
Она также добавила, что это неформальная платформа поддержки. В ПАСЕ она будет иметь такое же название – Крымская платформа.
"Мы будем уже по результатам сегодняшней (20 января – 24 канал) онлайн-конференции информировать наших потенциальных партнеров для этой инициативы, то есть депутатов ПАСЕ, чтобы они к такой платформе приобщались", – добавила глава украинской делегации.
Нардеп также напомнила, что в ПАСЕ уже работает тематическая платформа Baltic Plus, в состав которой входят делегаты Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии и Украины.
Но мы с коллегами подумали, что Крым, права человека и ситуацию в Крыму, а точнее, реинтеграцию и вопросы нарушения прав человека мы должны выделить в другое измерение,
– пояснила Мезенцева.
И подчеркнула, что по этому направлению следует активно работать.
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Что известно о Крымской платформе
- Владимир Зеленский в сентябре 2020 года представил в ООН концепцию Крымской платформы.
- Он предложил международным партнерам присоединиться к этой инициативе, чтобы объединить усилия для деоккупации Крыма.
- Первый саммит платформы состоится накануне Дня Независимости Украины – 23 августа 2021 года.
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