К Пасхе на Донбассе могут начать процесс гуманитарного разминирования. Кроме того, Украина хочет, чтобы оккупанты разблокировали работу пунктов въезда и выезда "Счастье" и "Золотое".

Такие инициативы Украины предложила на очередном заседании Трехсторонней контактной группы, которое состоялось 17 марта на уровне глав.

Кстати Украинская делегация в ТКГ покинула заседание с участием террористки в переговорах

Предложение Украины

Первый заместитель главы делегации Алексей Резников предложил до Пасхи сделать 2 шага:

начать процесс "гуманитарного разминирования". В частности, разминирование участков, на которых расположены кладбища и объекты инфраструктуры. Например, электроснабжения или те, где системно проводят регламентные и другие работы.

разблокировать работу КПВВ "Счастье" и "Золотое".

Теперь ждут ответа от российской делегации.

Обратите внимание! Оккупанты блокируют работу почти всех КПВВ. Закрытыми остаются КПВВ "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка". А 2 пункта, "Новотроицкое" и "Станица Луганская" российские наемники открывают только дважды в неделю.

Участие террористки в переговорах

Резников отметил, что участие в заседаниях Майи Пироговой, которая заочно осуждена за терроризм, – недопустимо. Поэтому украинская делегация предложила вернуться к трехстороннему формату.

Кроме того, экономическая подгруппа договорилась, что до 26 марта стороны предоставят списки кандидатов в состав рабочей группы по мониторингу экологической ситуации на оккупированных территориях.