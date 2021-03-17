Перед Пасхой: Украина инициирует разблокирования КПВВ и разминирование на Донбассе
К Пасхе на Донбассе могут начать процесс гуманитарного разминирования. Кроме того, Украина хочет, чтобы оккупанты разблокировали работу пунктов въезда и выезда "Счастье" и "Золотое".
Источник:Украинская делегация в ТКГ
Такие инициативы Украины предложила на очередном заседании Трехсторонней контактной группы, которое состоялось 17 марта на уровне глав.
Кстати Украинская делегация в ТКГ покинула заседание с участием террористки в переговорах
Предложение Украины
Первый заместитель главы делегации Алексей Резников предложил до Пасхи сделать 2 шага:
- начать процесс "гуманитарного разминирования". В частности, разминирование участков, на которых расположены кладбища и объекты инфраструктуры. Например, электроснабжения или те, где системно проводят регламентные и другие работы.
- разблокировать работу КПВВ "Счастье" и "Золотое".
Теперь ждут ответа от российской делегации.
Участие террористки в переговорах
Резников отметил, что участие в заседаниях Майи Пироговой, которая заочно осуждена за терроризм, – недопустимо. Поэтому украинская делегация предложила вернуться к трехстороннему формату.
Кроме того, экономическая подгруппа договорилась, что до 26 марта стороны предоставят списки кандидатов в состав рабочей группы по мониторингу экологической ситуации на оккупированных территориях.
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