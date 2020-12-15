Приватизация Россией "Массандры": Украина инициирует новые санкции
Из-за продажи винного завода "Массандра" в оккупированном Крыму Украина будет инициировать новые международные санкции против России. К тому же Киев будет вводить свои санкции против страны-агрессора.
Украина также примет меры в отношении лиц, которые причастны к незаконному аукциону на оккупированном полуострове. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
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К чему готовится Украина
По словам Резникова, Минреинтеграции будет:
- инициировать национальные санкции;
- инициировать судебное преследование, в том числе и в международных судах;
- обращаться к международным партнерам о внесении виновных в санкционные списки и ужесточении санкций в отношении них.
Все имеющиеся в открытых источниках документы, в частности, протоколы, заявки, биографии руководства так называемого министерства в Крыму, которое организовало это, у нас уже есть. Санкционный пакет уже готовится,
- добавил министр.
Что известно о продаже " Массандры"
- В понедельник, 14 декабря 2020 года, оккупационные власти Крыма продали предприятие с аукциона.
- Приобрела завод зарегистрированная в Санкт-Петербурге компания "Южный проект", которая является дочерним предприятием банка "Россия". Интересно, что сам банк и его основные публичные бенефициары находятся под международными санкциями с марта 2014 года.
- Кроме победителя на аукцион заявилась еще одна компания, зарегистрированная в Москве, с уставным капиталом в 135 долларов США.
- Продажная цена винзавода минимально превысила стартовую. Это свидетельствует о заранее согласованном победителе аукциона.
Что известно о винзаводе "Массандра"?
Национальное производственно-аграрное объединение "Массандра" обладает уникальной коллекцией вин и традициями виноделия. Размещен завод в поселке Массандра на Южном берегу Крыма.
Это было крупнейшее предприятие Украины и Европы по выращиванию винограда и производству высококачественных марочных вин. Коллекция вин "Массандры" составляла около 1 миллиона бутылок и является одной из крупнейших в мире, которую в 1998 году занесли в Книгу рекордов Гиннеса.
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