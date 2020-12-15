Из-за продажи винного завода "Массандра" в оккупированном Крыму Украина будет инициировать новые международные санкции против России. К тому же Киев будет вводить свои санкции против страны-агрессора.

Украина также примет меры в отношении лиц, которые причастны к незаконному аукциону на оккупированном полуострове. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Узнайте больше Россия продала завод "Массандра" в Крыму: МИД Украины назвал это никчемным решением

К чему готовится Украина

По словам Резникова, Минреинтеграции будет:

инициировать национальные санкции;

инициировать судебное преследование, в том числе и в международных судах;

обращаться к международным партнерам о внесении виновных в санкционные списки и ужесточении санкций в отношении них.

Все имеющиеся в открытых источниках документы, в частности, протоколы, заявки, биографии руководства так называемого министерства в Крыму, которое организовало это, у нас уже есть. Санкционный пакет уже готовится,

- добавил министр.

Что известно о продаже " Массандры"

В понедельник, 14 декабря 2020 года, оккупационные власти Крыма продали предприятие с аукциона.

Приобрела завод зарегистрированная в Санкт-Петербурге компания "Южный проект", которая является дочерним предприятием банка "Россия". Интересно, что сам банк и его основные публичные бенефициары находятся под международными санкциями с марта 2014 года.

Кроме победителя на аукцион заявилась еще одна компания, зарегистрированная в Москве, с уставным капиталом в 135 долларов США.

Продажная цена винзавода минимально превысила стартовую. Это свидетельствует о заранее согласованном победителе аукциона.