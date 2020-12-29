Украина обратилась в Боснию и Герцеговину с просьбой передать ей икону, подаренную министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Она исчезла из Луганска после его оккупации. В Киеве хотят провести экспертизу, чтобы убедиться в оригинальности иконы.

Украинская сторона просит Боснию и Герцеговину сделать это безотлагательно. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на комментарий представителя министерства иностранных дел Олега Николенко.

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Украинская сторона также выразила готовность к сотрудничеству с боснийско-герцеговинскими следственными органами для выяснения всех обстоятельств, связанных с вывозом иконы с территории нашего государства,

– сказал он.

По мнению представителя МИД, открытость Боснии и Герцеговины в этом вопросе подтвердила бы наличие политической воли к развитию дружественных отношений с Украиной.

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