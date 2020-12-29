Украина хочет вернуть подаренную Лаврову икону для проведения экспертизы
Украина обратилась в Боснию и Герцеговину с просьбой передать ей икону, подаренную министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Она исчезла из Луганска после его оккупации. В Киеве хотят провести экспертизу, чтобы убедиться в оригинальности иконы.
Украинская сторона просит Боснию и Герцеговину сделать это безотлагательно. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на комментарий представителя министерства иностранных дел Олега Николенко.
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Что еще сказал Николенко
Украинская сторона также выразила готовность к сотрудничеству с боснийско-герцеговинскими следственными органами для выяснения всех обстоятельств, связанных с вывозом иконы с территории нашего государства,
– сказал он.
По мнению представителя МИД, открытость Боснии и Герцеговины в этом вопросе подтвердила бы наличие политической воли к развитию дружественных отношений с Украиной.
Скандал с иконой: что известно
- 14 декабря 2020 года один из глав Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил икону Сергею Лаврову во время его визита в страну.
- После публикации фотографий боснийскими СМИ, украинская сторона заподозрила, что это старинная икона, которая исчезла из Луганска после его оккупации.
- Свидетельством этого стала восковая печать на ней.
- Украинский МИД обратился с требованием вернуть икону Украине.
- Из-за скандала МИД России вернуло подарок боснийскому посольству.
- Расследованием дела занялся Интерпол.
- Свое расследование проводит также и прокуратура Боснии и Герцеговины.
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