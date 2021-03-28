Алексей Резников заявил, что для восстановления и развития экономики Донецкой и Луганской областей планируют привлечь 4 источника финансирования. Их конечной целью является создание "пояса успешности" в регионе.

Что заявил Резников

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказал, что на ликвидацию последствий войны на востоке Украины нужен 21 миллиард долларов. Такую сумму, по его словам, в исследовании назвал Венский международный институт экономики.

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Правительство рассматривает 4 источника финансирования восстановления территорий:

собственный бюджет,

донорская помощь,

внешние кредиты,

инвестиции.

"Своего бюджета нам не хватит. Донорские варианты помощи всегда локальные, точечные, небольшие. Поэтому нужно создать условия, чтобы добавился четвертый ресурс – инвестор", – пояснил Резников.

Инвесторов будут привлекать для реализации главной идеи – создания "пояса успешности" на подконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей.

Что предполагает "пояс успешности"

Денег в мире сегодня много, дешевых. Люди ищут, куда их вложить. Если мы предложим более льготные и успешные условия, то те, кто занимается рисковым капиталом, они зайдут,

– заявил министр.

Он добавил: "Потому что в более рискованных условиях они могут больше заработать. Вопрос маржинальности".

По словам Резникова, задача правительства – создать условия, которые привлекут инвесторов. Прежде всего следует застраховать вложенный капитал от военных и политических рисков.

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В правительстве есть идея создания страхового фонда. Деньги будет вкладывать государство, доноры и западные партнеры. Именно так и будут обеспечивать покрытие страховых рисков: "Прилетел, не дай бог, снаряд, – предприниматель получит компенсацию".

Ориентированность на малый и средний бизнес

Резников подчеркнул, что вблизи линии соприкосновения никто не будет строить большой завод. Поэтому правительство ставит ставку на малый и средний бизнес.

Министр уточнил, что сначала идею по созданию "пояса успешности" будут воплощать на подконтрольной Украине Донетчине и Луганщине. После деоккупации проект реализуют и на остальной части региона.