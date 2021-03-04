Законопроект о национализации предприятия "Мотор Сич" рассмотрят в Раде. В "Слуге народа" подчеркнули, что это, в частности, поможет урегулировать правовой статус компании.

Законопроект внесут в Раду на этой или на следующей неделе (до 12 марта – 24 канал). Об этом сообщил глава президентской фракции Давид Арахамия.

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Что сказал Арахамия

Наложили санкции против китайских компаний. Это вопрос обороноспособности. Для того, чтобы урегулировать правовой статус этой компании, которая является крупным строителем двигателей для вертолетов", – сказал он.

"Слуга народа" добавил, что состояние "Мотор Сич" пока – полностью не определено. В то же время там работают тысячи людей, которые обращаются в комитет и просят определить будущее предприятия.

В ответ на вопрос о возможной реакции на национализацию со стороны китайских инвесторов Арахамия отметил, что нужно вести соответствующие переговоры.

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