Украина хочет национализировать "Мотор-Сич": Арахамия анонсировал законопроект
Законопроект о национализации предприятия "Мотор Сич" рассмотрят в Раде. В "Слуге народа" подчеркнули, что это, в частности, поможет урегулировать правовой статус компании.
Источник:"Прямой"
Законопроект внесут в Раду на этой или на следующей неделе (до 12 марта – 24 канал). Об этом сообщил глава президентской фракции Давид Арахамия.
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Что сказал Арахамия
Наложили санкции против китайских компаний. Это вопрос обороноспособности. Для того, чтобы урегулировать правовой статус этой компании, которая является крупным строителем двигателей для вертолетов", – сказал он.
"Слуга народа" добавил, что состояние "Мотор Сич" пока – полностью не определено. В то же время там работают тысячи людей, которые обращаются в комитет и просят определить будущее предприятия.
В ответ на вопрос о возможной реакции на национализацию со стороны китайских инвесторов Арахамия отметил, что нужно вести соответствующие переговоры.
Скандал вокруг "Мотор Сичи": коротко
- Китайские инвесторы "Мотор Сичи" инициировали арбитраж против государства Украина в декабре 2020 года.
- Они утверждают, что украинская власть экспроприировала их инвестиции и нарушила их права.
- В конце января 2021 года Зеленский на 3 года ввел санкции против китайских инвесторов "Мотор Сичи".
- СБУ и Антимонопольный комитет видит в соглашении на несколько миллиардов гривен из Поднебесной диверсию.
- Китайские инвесторы уже отреагировали на ограничение и назвали их "варварским грабежом".
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не может позволить шагов, которые разрушат предприятие.
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